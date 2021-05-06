مظاهرات محدودة فى شوارع لندن بسبب تشريع يمنح الشرطة سلطات أوسع

كتبت رباب فتحى

تجددت المظاهرات بشكل محدود فى شوارع لندن مساء الأربعاء، حيث شارك العشرات فى مسيرة صغيرة لمطالبة الحكومة بإلغاء تشريع مزمع سيمنح الشرطة سلطات أوسع. ووضعت لافتة كبيرة على حافلة شاركت فى المسيرة كتب عليها "إسقطوا الحكومة".

وكانت الشرطة البريطانية اعتقلت 9 أشخاص شاركوا في احتجاجات بالعاصمة لندن، السبت. وشارك أكثر من ألف شخص في مسيرة جابت وسط لندن وهم يرددون شعار "كيل ذا بيل" (اقتلوا مشروع القانون) خارج المباني الحكومية في حين رقص آخرون على إيقاعات موسيقية.

وقالت الشرطة في بيان إن 9 أشخاص اعتقلوا وإن قوات الأمن "ما زالت تشتبك" مع محتجين تجمعوا في متنزه بجنوب لندن بعد المسيرة.

وجرت احتجاجات مماثلة في مدن أخرى بإنجلترا وويلز بما شمل بريستول التي شهدت اشتباكات على مدى عدة أيام بين الشرطة ومحتجين في مارس الماضي.

وتهدف الحكومة البريطانية، بموجب التشريع الجديد، إلى توسيع سلطات الشرطة لمنع الاحتجاجات السلمية التي يكون لها "تأثير تخريبي كبير" على الجمهور العام أو البرلمان.