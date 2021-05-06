محافظ كفر الشيخ: حملات مكثفة لتطبيق قرارات مجلس الوزراء لمواجهة كورونا

قال أحمد السماحي، المتحدث الرسمي لمحافظة كفرالشيخ، أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، شدد على رؤساء مراكز ومدن المحافظة، بتكثيف حملات الرقابة لتنفيذ قرارات فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية، والتي تبدأ اعتبارًا من غد، ولمدة أسبوعين وحتى 21 مايو الجاري، وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يخالف مواعيد الغلق والفتح الجديدة بكل حسم، وذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة لتحقيق الانضباط بالشارع والحد من تكدس المواطنين لمنع انتشار فيروس كورونا.



وأوضح المتحدث الرسمي للمحافظة، أن قرارات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والتي نصّت علي "غلق كل المحال والمقاهي والمطاعم الـ 9 مساءً مع السماح للمطاعم بتوصيل الطلبات للمنازل، فضلاً عن استثناء محال السوبر ماركت والبقالة والأفران والمخابز والصيدليات، استمرار غلق الشواطئ والمتنزهات والحدائق خلال إجازة عيد الفطر، حظر إقامة أي فعاليات أو احتفالات، إقامة صلاة العيد مثل صلاة الجمعة وسيسمح بها فقط في المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة وحظر اصطحاب الأطفال، إجازة عيد الفطر من الأربعاء القادم وحتى الأحد 16 مايو، بالاضافة إلي قيام نواب المحافظين بالمتابعة الشخصية والمسئولية المباشرة عن تطبيق الإجراءات الاحترازية.



وأشار اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، إلى جاهزية المساجد الكبرى التي تقام بها صلاة الجمعة علي مستوى المحافظة، لإقامة صلاة العيد، وبذات الضوابط التي تقام بها صلاة الجمعة، لافتًا إلى عدم السماح بإقامتها بأي ساحات أو خلافه غير المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة.



وناشد محافظ كفرالشيخ، المواطنين بتوخي الحذر والاستمرار في تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية واتباع الاحتياطات الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا، بالإضافة إلي اتخاذ عقوبات مشددة حال عدم تطبيق القرارات الصادرة بمنع إقامة أي احتفالات أو فعاليات جماهيرية.



كما أوضح المتحدث الرسمي للمحافظة، حرص الهيئات الشبابية علي الالتزام بكافة القرارات وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ علي صحة المواطنين وهي تكون مواعيد غلق كافة المنشآت الرياضية والشبابية اعتباراً من الساعة الـ 9 مساءً، التأكيد علي كافة مجالس الإدارات بالهيئات الرياضية والشبابية بالتشديد علي اتخاذ واتباع كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية التي نصت عليها وزارة الصحة والسكان المصرية وكذا توصيات منظمة الصحة العالمية، وكذا إجراءات التباعد الاجتماعي.



بالإضافة إلى التأكيد علي عدم السماح بوجود تجمعات للأعضاء أو الرواد داخل كافة الهيئات الرياضية والشبابية، كذا عدم انعقاد أي جمعيات عمومية لكافة الهيئات الرياضية والشبابية خلال الفترة المقبلة، والتأكيد علي كافة الهيئات الرياضية الرياضية والشبابية بعدم السماح بإقامة صلاة عيد الفطر المبارك بداخلها سواء بساحات المساجد المتوافرة بها أو بأي ساحات او ملاعب مفتوحة، والالتزام بقرارات رئاسة مجلس الوزراء فيما يخص الصلاة بالمساجد.