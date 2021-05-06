محافظ المنوفية يوجه بسرعة إنهاء أعمال تطوير حديقة الطفل وكوبرى عمر أفندى

أجرى اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، جولة ميدانية، اليوم الخميس، بمدينة شبين الكوم، بدأت الجولة فى تمام الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل، واستمرت حتى الثانية صباحاً، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذى لأعمال تطوير المشروعات على أرض الواقع وتذليل العقبات للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، رافقه خلالها نائبه الأستاذ محمد موسى واللواء علاء رشاد السكرتير العام واللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد للمحافظة، ورئيس حى غرب شبين الكوم، والمستشار الهندسى للمحافظة.

وتابع المحافظ آخر مستجدات أعمال تطوير ورفع كفاءة حديقة الطفل وكوبرى عمر أفندى ووجه بتكثيف الجهود للانتهاء من كافة الأعمال قبل إجازة عيد الفطر المبارك، كما وجه بتزويد كوبرى عمر أفندى بشاشات إرشادية وكاميرات مراقبة للارتقاء بالمظهر العام وإضفاء مظهراً حضارياً وجمالياً للمدينة.

كما تابع المحافظ، أعمال رصف ورفع كفاءة عدد من شوارع حى غرب شبين الكوم ضمن خطة تطوير العشوائيات والمناطق غير المخططة، حيث تابع أعمال الرصف بشارع الشون المتفرع من شارع جمال عبد الناصر، ووجه ببذل المزيد من الجهد وتكثيف الأعمال والالتزام بالجدول الزمنى المحدد لسرعة الانتهاء من الأعمال، كما كلف رئيس الحى بتدعيم شارع جمال عبد الناصر حتى موقف سيارات الباجور بكشافات الأضاءة، وتفقد المحافظ، أعمال تشغيل السن وتوسعة الطريق الدائرى الجديد بدءً من شارع جمال عبد الناصر مروراً بمزلقان العبد إنتهاءً بطريق منوف الجديد، ووجه رئيس الحى بدعم الطريق بأعمدة إنارة، وخلال تفقده للطريق لاحظ وجود كافيتريا غير مرخصة وغير ملتزمة بتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية التى اتخذتها الدولة للحد من انتشار كورونا، وعلى الفور كلف رئيس الحى بإزالتها فوراً بالاضافة الى إزالة أية اشغالات تعوق أعمال الرصف.

كما تفقد المحافظ، أعمال الرصف النهائية لشارع دنشواى الزراعى، وشدد على ضرورة الانتهاء من كافة أعمال توصيل المرافق المختلفة قبل البدء فى أعمال رصف الشارع، موجهاُ بضرورة الألتزام بكافة المواصفات والاشتراطات الفنية للرصف ، كما تابع المحافظ أعمال تشغيل السن بشارع دنشواى، وشدد على ضرورة تكثيف الجهود لسرعة إنهاء الأعمال ، كما تفقد المحافظ أعمال تطوير مدخل مدينة شبين الكوم من ناحية شبراباص، ووجه بتوسعة الطريق وعمل بلدورات وأرصفة جديدة وزراعة أعمدة ديكورية بالشارع وذلك ضمن رفع كفاءة شوارع العاصمة ومنع أسباب التلوث البيئى والبصرى والحفاظ على الصحة العامة، كما تضمنت الجولة متابعة المحافظ لأعمال تشغيل السن بشارع ترعة المسلك ، وشارع إمتداد صبرى أبو علم، وكذا أعمال تركيب البلدورات بشارع مصنع الغزل.

وفى نهاية الجولة، أشار محافظ المنوفية، إلى استمرار جولاته الميدانية لكافة مراكز ومدن المحافظة لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات والوقوف على أخر مستجدات الأعمال على أرض الواقع، مشدداً على رؤساء الوحدات المحلية بالنزول يومياً لمواقع العمل وتذليل العقبات التى تواجه خطة رفع كفاءة الطرق لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق تنمية شاملة ملموسة على أرض الواقع، مؤكداً أن الفترة الحالية تتطلب من الجميع بذل المزيد من الجهد والعمل لتحقيق آمال المواطنين تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية.