كيت ميدلتون والأمير وليام يطلقان قناتهما الرسمية عبر موقع يوتيوب

ريهام عبد الله

أطلقت كيت ميدلتون، والأمير وليام، دوقة ودوق كامبريدج، قناتهما الرسمية عبر موقع الفيديوهات الشهيرة يوتيوب، أمس الأربعاء، وهو ما أعلنه الحساب الرسمى لدوق ودوقة كامبريدج، عبر تويتر.

ونشر الحساب الرسمى لكيت ميدلتون والأمير وليام، عبر تويتر، فيديو، وذيل التغريد، بلينك القناة الرسمية عبر يوتيوب، وعلق :"نحن الآن على اليوتيوب، تابعونا".



دوق ودوقة كامبريدج



قناة كيت ميدلتون والأمير وليام على يوتيوب

وتابع القناة 119 ألف تابع، بعد ساعات قليلة من إطلاقها بشكل رسمى، فيما حصد الفيديو الأول، أكثر من 300 ألف مشاهدة حتى لحظة كتابة هذه السطور.

وفى سياق متصل احتفل الأمير وليام و كيت ميدلتون دوق ودوقة كامبريدج، بالذكرى العاشرة لزواجهم، حيث وجه رسالة رقيقة إلى الشعب بعد استقباله العديد من التهانى، موجها الشكر له على تلقى الدعم طوال تلك السنوات.

ونشر الحساب الرسمي لدوق ودوقة كامبريدج، عبرتويتر، فيديو لإحدى رحلاتهم برفقة أولادهم، وعلق قائلاً :" شكرا للجميع على الرسائل الرقيقة في ذكرى زواجنا، نحن ممتنون للغاية على 10 سنوات من الدعم الذي تلقيناه في حياتنا كعائلة".

وحرص الحساب الرسمي للقصر الملكي البريطاني عبر موقع "فيس بوك"، علي الاحتفال بالذكري العاشرة لزواج الأمير وليام و كيت ميدلتون دوق ودوقة كامبريدج، ونشر الصور الرسمية للاحتفال بهذه المناسبة، مصحوبة بتعليق :"أتمنى لدوق ودوقة كامبريدج ذكرى زواج سعيدة للغاية.. يصادف مرور عشر سنوات على تبادل أصحاب السمو الملكي الوعود في كنيسة وستمنستر"