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عضو بـ"الأطباء": 16% من شهداء كورونا تخصص باطنة ثم الجراحة والتوليد 12%

الخميس، 06 مايو 2021 08:00 ص
عضو بـ"الأطباء": 16% من شهداء كورونا تخصص باطنة ثم الجراحة والتوليد 12% الدكتور كريم مصباح عضو مجلس النقابة العامة للأطباء
كتبت آية دعبس

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قال الدكتور كريم مصباح، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إن أطباء الباطنة العامة أصحاب أكبر نسبة في وفيات الأطباء خلال 13 شهر بنسبة 16%، يتبعها تخصصات الجراحة العامة والتوليد وأمراض النساء بنسبة 12% لكل تخصص، ثم طب الأطفال والحميات، لافتا إلى أن محافظة القاهرة في مقدمة شهداء الأطباء تتبعها الإسكندرية والدقهلية والمحافظات الثلاث تمثل حوالي 50% من إجمالي شهداء الأطباء فى الجمهورية، ثم باقي المحافظات تباعا علما بان محافظات الصعيد بدأت تسجيل شهداء خلال الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ.

وأضاف مصباح لـ"اليوم السابع"، أن أكثر الشهور تسجيلا لشهداء الأطباء يناير 2021 ثم أبريل 2021، ونأمل أن تنكسر موجة مايو قريبا، وكذلك 43% من شهداء الأطباء تحت الستين عاما وباقي الشهداء متقاعدين يمارس غالبيتهم المهنة إما متعاقدين او بالقطاع الخاص والعيادات، مشيرا إلى أن النقابة العامة للاطباء مخاطبة وزارة الصحة باستعدادها لاستغلال مقرات النقابات الفرعية كمقرات تسجيل أو تلقيح للاطباء الحكوميين والاحرار وتسخير امكاناتها لصالح هذا الموضوع، إلا أن النقابة لم تتلق رد.

وجدد عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، مطالبته للأطباء وكافة المواطنين بسرعة الحصول على لقاح فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الدول التى أتمت نسب معقولة من اللقاح بين المواطنين والفئات الأكثر عرضه للفيروس قد نجحت فى خفض نسب الوفيات على الأقل بها.


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