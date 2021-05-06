اليوم السابع
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ضبط طرفى مشاجرة بسبب أولوية تحميل الركاب بموقف الحلمية

الخميس، 06 مايو 2021 01:40 ص
ضبط طرفى مشاجرة بسبب أولوية تحميل الركاب بموقف الحلمية حبس - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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كشفت أجهزة الأمن، ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك حول وقوع مشاجرة بالقاهرة الشهر الماضى والادعاء بعدم ضبط أطرافها فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك) بشأن حدوث مشاجرة بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة - بتاريخ ( 25 إبريل الماضى ) والادعاء بعدم ضبط أطرافها.
 
وبالفحص تم تحديد ناشر مقطع الفيديو (لا يعمل– مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون) وتبين حدوث مشاجرة بذات التاريخ بين كلاً من ( شقيق ناشر الفيديو ونجله "طرف أول"، وشخصين أخرين شقيقين "طرف ثانى" – جميعهم مقيمين بدائرة القسم ) بسبب أولوية تحميل الركاب بموقف الحلمية، وتم ضبط طرفى المشاجرة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على جهات التحقيق قررت إخلاء سبيلهم.
 
وباستدعاء ناشر الفيديو وسؤاله عن سبب نشره للفيديو رغم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة فى حينه، قرر خشيته من قيام (الطرف الثانى) بالتعرض لهم مرة أخرى، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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