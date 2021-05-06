صادرات الكهرباء المصرية تتجاوز 18 مليون دولار فى الربع الأخير من 2020

كتب: مدحت عادل

حققت الصادرات المصرية من الطاقة الكهربائية ارتفاعا ملحوظا خلال الربع الأخير من عام 2020، مقابل نفس الفترة من العام السابق له 2019، حيث بلغت القيمة الإجمالية لصادرات الطاقة الكهربائية نحو 18 مليون و966 ألف دولار في الفترة "أكتوبر- ديسمبر" من عام 2020، مقابل 3 ملايين و318 ألف دولار خلال نفس الربع من عام 2019، بزيادة بلغت 15 مليون و828 ألف دولار.

ورصدت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، صادرات شهر أكتوبر الماضي، وبلغت قيمتها 7 ملايين و120 ألف دولار، مقابل 917 ألف دولار في نفس الشهر عام 2019، بزيادة بلغت قيمتها 6 ملايين و203 ألف دولار، يليها صادرات شهر نوفمبر الماضي، وبلغت قيمتها 2 مليون و240 ألف دولار، بينما كانت 845 ألف دولار في نفس الشهر عام 2019، بزيادة بلغت نحو مليون و395 ألف دولار.

أما شهر ديسمبر الماضي، فقد سجل أعلى معدل زيادة وبلغت 9 ملايين 606 ألف دولار، مقابل مليون و376 ألف دولار في نفس الشهر عام 2019، بزيادة بلغت نحو 8 ملايين و230 ألف دولار.

وترتبط الحكومة المصرية باتفاقيات مختلفة للربط الكهربائي وتبادل الطاقة الكهربائية مع دول أخرى، ومن بينها الربط مع الأردن منذ عام 1999، من خلال خط تصدير يصل قدرته إلى 400 ميجاوات، بالإضافة إلى الربط مع فلسطين، حيث تعمل وزارة الكهرباء على تصدير الكهرباء إلى فلسطين، من خلال خط تعادل قدراته 30% من احتياجاتها من الطاقة، توازى 30 ميجاوات، وأيضا تصدر مصر الكهرباء إلى ليبيا بقدرة الـ40 ميجاوات عبر خط ربط كهربائي مشترك معها منذ عام 2006.