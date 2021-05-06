شاهد أعمال تأهيل وتبطين ترعة سرى باشا وحسونة بالمنيا ضمن حياة كريمة

وتواصل الإدارة العامة بشرق المنيا العمل على تأهيل وتبطين ترعتى سرى باشا وحسونة بمركز ملوى وذلك بطول 7 كيلومتر ضمن عشرات الكيلومترات من الترع التى يتم تقديمها والانتهاء منها، وذلك ضمن مبادرة حياة كريمه فى توفير بيئة صحية وسليمة فى كافة المجالات والتى يتم تنفيذها فى 5 مراكز بمحافظة المنيا بواقع 192قرية خلاف توابع تلك القرى .

وقال المهندس عبدالحميد البركاوي، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمنيا، إنه جارى العمل بعدد من المشروعات بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وإجمالي المستهدف فى تبطين الترع وتأهيلها 394 كيلو متر، بالإضافة إلي 98 كيلو متر جاري الانتهاء من أعمال البت الفني والاسناد لها لتدخل ضمن الأعمال المستهدفة.

وأشار إلي أن أعمال تكاسى وتبطين الترع تحمى جسور الترع والطرق من الانهيارات للحفاظ على المال العام وتحسين الخدمات للمواطنين، فضلاً عن الحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين، وتقليل الفاقد من المياه ووصولها إلى نهايات الترع التي كانت تعاني من ضعف المياه.

وتعد ترعة بنى عبيد أكبر ترعة تم تبطينها بطول 12 كيلومتر.