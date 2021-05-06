شاهد أعمال تأهيل وتبطين ترعة سرى باشا وحسونة بالمنيا ضمن حياة كريمة

تواصل مراكز محافظة المنيا العمل على تأهيل وتبطين الترع، ضمن المشروع القومى لتأهيل ورفع كفاءة الترع والمجاري المائية، لما له من منافع كبيرة على منظومة الرى، والحفاظ علي الموارد المائية.
وتواصل الإدارة العامة بشرق المنيا العمل على تأهيل وتبطين ترعتى سرى باشا وحسونة بمركز ملوى وذلك بطول 7 كيلومتر ضمن عشرات الكيلومترات من الترع التى يتم تقديمها والانتهاء منها، وذلك ضمن مبادرة حياة كريمه فى توفير بيئة صحية وسليمة فى كافة المجالات والتى يتم تنفيذها فى 5 مراكز بمحافظة المنيا بواقع 192قرية خلاف توابع تلك القرى .
وقال المهندس عبدالحميد البركاوي، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمنيا، إنه جارى العمل بعدد من المشروعات بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وإجمالي المستهدف فى تبطين الترع وتأهيلها 394 كيلو متر، بالإضافة إلي 98 كيلو متر جاري الانتهاء من أعمال البت الفني والاسناد لها لتدخل ضمن الأعمال المستهدفة.
وأشار إلي أن أعمال تكاسى وتبطين الترع تحمى جسور الترع والطرق من الانهيارات للحفاظ على المال العام وتحسين الخدمات للمواطنين، فضلاً عن الحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين، وتقليل الفاقد من المياه ووصولها إلى نهايات الترع التي كانت تعاني من ضعف المياه.
وتعد ترعة بنى عبيد أكبر ترعة تم تبطينها بطول 12 كيلومتر.
تأهيل وتبطين ترعة سرى باشا وحسونة
تأهيل وتبطين ترعة سرى باشا وحسونة
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