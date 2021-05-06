اليوم السابع
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توافر لقاح كورونا بمستشفيات جامعه بنى سويف

الخميس، 06 مايو 2021 02:00 ص
توافر لقاح كورونا بمستشفيات جامعه بنى سويف مستشفى جامعة بنى سويف - أرشيفية
بنى سويف - هانى فتحى

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قال الدكتور عاطف مرسى عميد كلية الطب بجامعة بنى سويف، أن مستشفيات جامعة بنى سويف تعلن عن توافر لقاح فيروس كورونا بالمستشفى لأبناء المحافظة .

وأضاف عميد كلية الطب لـ " اليوم السابع " أنه تم توفير لقاح كورونا للمواطنين من محافظة بنى سويف ، مشيرا إلى أنه على المواطن الراغب فى التطعيم تسجيل اسمه بالمستشفى مع إحضار صورة بطاقة الرقم القومى ، مؤكدا أنه سيتم تحديد ميعاد له لاخذ اللقاح .

من ناحية أخرى تجرى مديرية الصحة بمحافظة بنى سويف، تطعيمات لقاح كورونا فى مقر واحد ، بمبنى العيادات الخارجية فى مستشفى بنى سويف التخصصي ، بشارع سليمان متولى «كورنيش النيل» بمدينة بنى سويف، حيث يغطى المركز جميع المواطنين الراغبين من سكان مراكز ومدن المحافظة من الواسطى شمالا حتى الفشن جنوبا .

وقال الدكتور صلاح عمر جودة مدير عام مستشفى بنى سويف التخصصي، إن المستشفى خصصت الطابق الأرضى للجرعة الأولى من تلقى اللقاح، فيما تم تخصيص الطابق الثانى بنفس المبنى للجرعة الثانية، منعا للتزاحم.

 


بنى سويف

جامعة بنى سويف

مستشفيات جامعة بنى سويف

توافر لقاح فيروس كورونا بمستشفيات بنى سويف

طلب الحصول على لقاح فيروس كورونا

التسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا

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