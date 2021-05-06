تموين الغربية تؤكد توريد 59 ألف طن قمح فى 22 صومعة وشونة حتى الآن

الغربية - فريق المحافظات

أعلن المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، فى بيان له، أن إجمالى ما تم توريده من القمح منذ بداية موسم الحصاد 59412.234 طن حتى الآن للشون والصوامع والهناجر بنطاق المحافظة في 22 صومعة وهنجر وشونة، بعد أن تم توريد 59412.234 طن قمح بنهاية اليوم.

وأوضح أن شون البنك الزراعي استقبلت حتى الآن 15660.559 طن قمح، وتوريد 22157.064 طن لصوامع شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا، وتوريد 21594.611طن لصوامع الشركة المصرية القابضة للصناعات الغذائية.

وأشار إلى أن هناك لجانا من المديرية متواجدة فى الصوامع والشون والهناجر لفحص القمح الوارد، وتحديد درجة النظافة والشوائب، والاستلام على أن يتم صرف مستحقات المزارعين أولا بأول.