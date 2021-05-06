تعزيزات أمنية بالإسكندرية لتأمين مباراتى الأهلى والزمالك فى الدورى

كتب محمود عبد الراضي

يعزز رجال الأمن، اليوم الخميس، من تواجدهم بالإسكندرية، لتأمين اللقاء المرتقب بين المارد الأحمر وزعيم الثغر، حيث يلتقي الأهلي والاتحاد السكندري.

وتشمل خطة التأمين تأمين محيط الاستاد والأبواب الخارجية وتأمين طاقم التحكيم الذي يدير المباراة ولاعبي الفريقين.

ويحرص رجال الشرطة، أيضًا، على تأمين لقاء الزمالك وسموحة المرتقب، وخلق أجواء ومناخ آمن للاعيبين.

واختتم فريق الكرة بالنادي الأهلي استعداداته لمباراة الاتحاد السكندري القوية في الدوري والتى ستكون شرسة وقوية للغاية نظراً لقوة فريق الإتحاد الذي يقدم عروض قوية تحت قيادة مدربه المُتميز حسام حسن.

ومن جانيه، طالب أحمد سامى، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى سموحة، اللاعبين خلال التدريب بالحفاظ على رقمه في الدوري بأنه الفريق الوحيد الذى نال هزيمة وحيدة خلال مشواره بالدورى، بعد سقوط الأهلى والزمالك وبيراميدز أكثر من مباراة.

وحذر أحمد سامى اللاعبين من صعوبة لقاء الزمالك، مؤكدا أن المنافسة على الدورى اشتعلت بين قطبى الدورى، ولذلك سيحاول الأبيض تحقيق الفوز، مشيرا إلى أنه لن يدافع أمام الزمالك ولأن نكون فى موقف رد الفعل.