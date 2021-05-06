تعرف علي مشروعات الطرق والكباري بقنا



يستعرض اليوم السابع أهم مشروعات الطرق والكباري خلال الفترة الماضية والتي ساهمت في إنجاز طفرة بمشروعات الطرق والكباري في قنا ومنها:-





1. محور الشهيد باسم فكري بتكلفة مليار و500 مليون جنيه



يمتد المحور بطول 19 كم وعرض 21 مترا، وبه حارتان مروريتان بعرض 7.2 متر ورصيف للمشاة بعرض 2.5 م لكل اتجاه، ويشمل 30عملًا صناعيًا بواقع 14 كوبرى و16 نفقا، مما يساهم في حل مشكلة التقـاطعـات مع الطرق الفرعية والـترع والمصارف، بتكلفة بتكلفة مالية حوالي مليار و500 مليون جنيه.

وسيساهم المحور في تسهيل الحركة المرورية وتنمية المناطق الصناعية غرب وشرق النيل وخلق مجتمعات عمرانية جديدة عبر ربط شبكة الطرق الرئيسية من الطريق الصحراوي الشرقي وحتى الطريق الصحراوي الغربي، بالإضافة إلى تنمية حركة السياحة والحد من خطورة التنقل بالمعديات النيلية والتي تقوم بنقل المواطنين وبضائعهم من شرق النيل إلى غرب النيل والعكس كما سيحقق نقلة تنموية ضخمة للمحافظة حيث يربط بين كافة الطرق الصحراوية والزراعية المارة بالمحافظة.

كما يتميز المحور بقربه من مطار الأقصر الدولي وموانئ التصدير بالبحر الأحمر ما يخلق حلقة تبادل تجاري واسعة النطاق وسرعة في النقل، كما أنه يخدم مشروعات التنمية والاستثمار كمشروع المثلث الذهبي ومنطقة الصناعات الحرفية بنقادة والمنطقة الصناعية والمنطقة الاستثمارية الحرة بمدينة قفط، والتجمع العمراني بمدينة غرب قنا وتوفير فرص عمل للشباب من أبناء المحافظة، حيث سيساهم المحور في ربط الطريق الصحراوي الشرقي بالطريق الصحراوي الغربي عابرا نهر النيل وسيساهم في تسهيل الحركة المرورية.

2. إنشاء كوبري علوي أعلي مزلقات أبوتشت بتكلفة 200 مليون جنيه



سيتم تنفيذ الكوبري بتكلفة إجمالية حوالي ٢٠٠ مليون جنيه تحت إشراف الهيئة العامة للطرق والكباري وسوف يساهم بشكل كبير فى تحقيق سيولة مرورية والحد من الزحام، مشددًا على مسئولي الشركة المنفذة للمشروع بالالتزام بالبرنامج الزمني المحدد لانتهاء الأعمال مع ضرورة مراعاة الاشتراطات الفنية ومعايير الجودة في التنفيذ.

3. كوبري نجع حمادي العلوي بتكلفة 55 مليون جنيه



أنشئ بهدف القضاء على التقاطعات السطحية مع خط سكة حديد نجع حمادي وتسهيل الحركة المرورية لخدمة القادم من قرى نجع حمادى إلى داخل المدينة والحد من الحوادث المرورية، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى للكوبرى طبقا للدراسة المرورية بتكلفة قدرها 55 مليون وبطول 800 م ويضم 5 بايكات معدنية و11 صب.

4. كوبري قوص العلوي بتكلفة 45 مليون جنيه



في عام 2018شهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي القـائد الأعلى للقـوات المسلحة افتتاح كوبري قوص العلوي، ويتكون الكوبري من حارتين مروريتين في كل اتجاه. ويبلغ عرض الكوبري ١٥ م، وطوله ٩٧٥ م بالمنازل والمطالع، بتكلفة إجمالية بلغت ٤٥ مليون جنيه. ويهدف المشروع إلى القضاء على الاختناقات المرورية عند تقاطع الطريق مع مزلقان السكة الحديد، كما يربط شرق مدينة قوص بغربها

5. كوبري الرياح بتكلفة 130 مليون جنيه بقنا



بدأت هيئة الطرق والكباري تنفيذ كوبري علوي لعبور السيارات بمنطقة الرياح في قنا تلبية لمواطني المحافظة وتنفيذا لخطة الدولة للتنمية المستدامة، والتكلفة المبدئية لمشروع كوبري الرياح تقدر بـ130 مليون جنيه منها 60 مليون جنيه من الخطة الاستثمارية للمحافظة و70مليون جنيه مقدمه من وزارة النقل، وأعمال المشروع سوف تشمل تنفيذ كوبري علوي لعبور السيارات وكوبري مشاة، بالإضافة الي تطوير المنطقة المحيطة بالكوبري .