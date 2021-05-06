تعرف على مواعيد فاعليات المركز الثقافى الروسى بالإسكندرية خلال شهر مايو

الإسكندرية - أسماء على بدر

ينظم المركز الثقافى الروسى بالإسكندرية، برئاسة القنصل مارات جاتين، مدير المركز الثقافى الروسى بالإسكندرية، خلال شهر مايو عدد من الفاعليات وداخل المركز مع الالتزام بالاجراءات الوقائية والاحترازية ، وبدءا من 1 مايو حتى 15 مايو ينظم معرض مخصص للصور الفوتوغرافية بعنوان مؤتمر بالطا" بينما فى 9 مايو ينظم فاعلية لتوزيع شرائط القديس سانت جورج ، وحديقة الذاكرة، معرض صور " الفوج الخالد" مشاهده موكب النصر.

كما ينظم فاعلية بتاريخ 16 مايو حتى 23 مايو معرض للصور الفوتوغرافية المخصص للذكرى الـ 800 لميلاد القديس الكسندر نيفسكى، بينما ينظم بتاريخ 17 مايو حتى 19 مايو ومن يوم 25 حتى 27 مايو اسبوع البالية الروسى وإجراء الامتحانات السنوية لاستوديو البالية .

كما ينظم فاعلية بتاريخ 18 مايو عن جولة للأطفال الروس بمتحف الإسكندرية القومى بمناسبة اليوم العالمى للمتاحف، كما ينظم فاعلية 19 مايو عرض تقديم كتاب " رشيد فى عصر الفوتوغرافيه" تأليف سعيد رخا مدير عام متحف رشيد الوطنى .

بينما ينظم فاعلية بتاريخ 24 مايو الدرس المفتوح لمستمعى اللغه الروسية المخصص ليوم الادب والثقافة السلافية، كما ينظم بتاريخ 24 مايو حتى 31 مايو معرض للصور المخصص ليوم الادب والثقافة السلافية، وينظم فاعلية بتاريخ 25 مايو عرض وتقديم كتاب "75 سنة نصر" للكاتب أحمد بهاء الدين شعبان.