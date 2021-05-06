تطورات جديدة حول العثور على جثة عجوز فى إحدى ترع أبو النمرس بالجيزة

كتب أحمد الجعفرى

تسلمت أسرة ربة منزل مسنة، جثمانها بعد انتهاء رجال مصلحة الطب الشرعى من تنفيذ قرار النيابة العامة بالتشريح، لبيان أسباب وفاته وعما إذا كان هناك شبهة جنائية حول الوفاة من عدمه.

ويكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إجراء التحريات لكشف ملابسات العثور على جثة مسنة بإحدى الترع، في أبو النمرس، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة مسنة بإحدى الترع في أبو النمرس، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن الضحية ربة منزل مسنة متغيبة عن مسكنها، وتم انتشال جثتها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.