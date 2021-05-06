اليوم السابع
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الخميس، 06 مايو 2021 07:28 ص
خالد صلاح
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بدء تطبيق قرارات غلق المحال والمولات والمسارح اليوم فى الساعة 9 مساءً

الخميس، 06 مايو 2021 07:00 ص
بدء تطبيق قرارات غلق المحال والمولات والمسارح اليوم فى الساعة 9 مساءً غلق المحلات التجارية فى المواعيد الصيفية - أرشيفية

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أصدرت اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، عددا من القرارات سيتم تطليقها اعتبارا من اليوم الخميس ولمدة أسبوعين، وحتى 21 مايو.

-غلق المحال والمولات والكافيهات والسينما والمسارح 9 مساء مع السماح باستمرار خدمة الديليفرى

-استمرار غلق الشواطئ والمتنزهات والحدائق

-حظر إقامة أي فعاليات أو احتفالات

-إقامة صلاة العيد مثل صلاة الجمعة وسيسمح بها فقط في المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة وحظر اصطحاب الأطفال

-إجازة عيد الفطر من الأربعاء القادم وحتى الأحد 16 مايو


مواعيد غلق المحلات

مواعيد غلق المحال

المواعيد الجديدة لغلق المحلات

قرارات الحكومة

اليوم السابع بلس

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