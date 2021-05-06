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الصحة: تشغيل تجريبى لمركز لقاحات أرض المعارض بطاقة 96 عيادة

الخميس، 06 مايو 2021 01:53 ص
الصحة: تشغيل تجريبى لمركز لقاحات أرض المعارض بطاقة 96 عيادة وزارة الصحة – أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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تبدأ وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، التشغيل التجريبى لمركز لقاحات كورونا بأرض المعارض بطاقة 96 عيادة للحصول علي اللقاح.

 

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان في تصريح لليوم السابع، إنه سيتم البدء في التشغيل التجريبى لمركز لقاحات أرض المعارض من اليوم الخميس مشيرا إلي أنه يشمل 96 عيادة ويستقبل 10 آلاف مواطن يوميا .

 

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.


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اليوم السابع بلس

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