السكة الحديد تبدأ تشغيل قطارات العيد الإضافية الإثنين المقبل

كتب رضا حبيشى

تبدأ هيئة السكة الحديد، تشغيل القطارات الإضافية المقرر تشغيلها خلال عيد الفطر المبارك الإثنين المقبل، على أن يتم طرح مقاعدها للحجز قبل السفر بـ24 ساعة فقط من شبابيك الحجز بالمحطات الرئيسية .

وتدفع هيئة السكة الحديد بـ8 قطارات إضافية تقوم برحلات يومية بخطوط الصعيد بجانب قطارات جداول التشغيل اليومية ويستمر تشغيلها خلال فترة عيد الفطر حتى 21 مايو القادم، من أجل مواجهة الإقبال الكبير على السفر بالسكة الحديد خلال الأعياد، وذلك بالإضافة إلى زيادة تركيب عربات بعض القطارات من خلال إضافة إليها عربات علاوة خلال نفس الفترة.

وقررت هيئة السكة الحديد، إضافة عدد 22 عربة مكيفة علي تركيب بعض القطارات ذات كثافة الركاب العالية بواقع عربة لكل قطار يوميا خلال الفترة من 10 حتى 21 مايو، ليكون قد تم إضافة خلال فترة العيد عدد30 قطار مكيف وعدد 24 قطار روسى وعدد336 عربة علاوة بإجمالى عدد61788 مقعد بزيادة 12% من المقاعد المتاحة للوجهه القبلى المقررة.

وتشمل قائمة القطارات الإضافية المقرر الدفع بها خلال فترة من 10 حتى 21 مايو المقبل الآتى:

ـ قطار 1936 مكيف القاهرة / أسوان حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 23:45 يعمل يوميا خلال الفترة المحددة.

ـ قطار 1937 مكيف أسوان / القاهرة حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 21:45 يعمل يوميا خلال الفترة المحددة .

ـ قطار 2202 روسي القاهرة / أسوان حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 10:20 يعمل يوميا خلال الفترة المحددة.

ـ قطار 2203 روسي أسوان / القاهرة حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 09:20 يعمل يوميا خلال الفترة المحددة.

ـ قطار 1940 مكيف الإسكندرية / أسوان حيث يقوم من محطة الإسكندرية الساعة 21:35 ويعمل يوم 9/5/2021 فقط.

ـ قطار 1940 مكيف القاهرة / أسوان حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 24:40 يعمل يوم 11/5/ 2021 فقط.

ـ قطار 1941 مكيف أسوان / القاهرة حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 22:45 يعمل يوم 10/5/2021 فقط.

ـ قطار 1941 مكيف أسوان / الاسكندرية حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 22:45 يعمل يوم 19/5/2021 فقط.