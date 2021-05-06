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الحكومة: اقتصار عمل أسواق الجملة من 9 مساء على استلام البضائع دون تعامل مع الجمهور

الخميس، 06 مايو 2021 12:52 ص
الحكومة: اقتصار عمل أسواق الجملة من 9 مساء على استلام البضائع دون تعامل مع الجمهور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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أعلنت الحكومة، أن أسواق الجملة المرخصة لا يسرى عليها قرار الغلق فى التاسعة مساء وحتى السادسة صباحاً، على أن يقتصر العمل بها من التاسعة مساء وحتى السادسة صباحاً على استلام وتسليم البضائع، دون التعامل مع الجمهور.
 
وأعلنت اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، عددا من القرارات سيتم تطبيقها اعتباراً من اليوم الخميس وحتى 21 مايو  بأن تكون مواعيد غلق لكل المحال، والمولات التجارية، والمقاهي، والكافتيريات، والمطاعم، ودور السينما، والمسارح، وما يماثلها، في الساعة 9 مساء؛ والسماح للمطاعم باستمرار خدمة توصيل الطلبات من المأكولات والمشروبات " الديليفري " للمنازل بعد هذا التوقيت، وأضاف أنه سيتم خلال هذين الأسبوعين حظر إقامة أية مؤتمرات أو فعاليات وكذا الاحتفالات الفنية أو الحفلات في أية منشآت، مثل المطاعم، والنوادي الاجتماعية، أو المنشآت الفندقية، كي نضمن أن تظل الأمور مستقرة خلال هذه المدة.
      
وتضمنت القرارات أن تكون إجازة عيد الفطر المبارك اعتبارا من يوم  الأربعاء المقبل الموافق 12 مايو 2021 وحتى يوم الأحد 16 مايو 2021، أي لمدة 5 أيام، وفي خلال هذه المدة أيضاً سيكون هناك غلق كامل للحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة، كما سيكون هناك حد من استخدام الحافلات الجماعية، وأتوبيسات الرحلات، التي تستهدف الذهاب إلى الشواطئ، حيث سيكون هناك حوكمة لعمل هذه الحافلات خلال إجازة العيد، بينما ستعمل وسائل النقل العادية والسيارات بصورة طبيعية.
 

لجنة أزمة كورونا

مواعيد غلق المحال

الحكومة

قرارات الحكومة

قرارات مجلس الوزراء

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