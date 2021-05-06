اليوم السابع
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التنمية المحلية: لجان بالمحافظات للتنبيه على المحال بمواعيد الغلق بدءا من اليوم

الخميس، 06 مايو 2021 05:00 ص
التنمية المحلية: لجان بالمحافظات للتنبيه على المحال بمواعيد الغلق بدءا من اليوم الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية
كتب على عبد الرحمن

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أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إنه سيتم توجيه المحافظين بضرورة التنبيه على المحال والمولات والكافيهات والسينما والمسارح بالالتزام بقرارات لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا بمجلس الوزراء، بالغلق فى الساعة 9 مساء، وذلك اعتبارًا من اليوم ولمدة أسبوعين.
 
وأضاف قاسم في تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أنه سيتم تشكيل لجان في كل حى ومركز ومدينة بالمحافظات للمرور على المحال والمولات والكافيهات والسينما والمسارح، للتوعية بالمواعيد الجديدة لغلق المحال في التاسعة مساء اعتبارًا من اليوم لمدة أسبوعين، والتشديد على عدم التهاون في الالتزام بهذه المواعيد.
 
وعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، مؤتمرا صحفيا أمس الأربعاء، عقب اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا أعلن فيه عدد من القرارات سيتم تطيقها اعتبارا من اليوم الخميس ولمدة أسبوعين، وحتى 21 مايو وهى: 
 -غلق المحال والمولات والكافيهات والسينما والمسارح 9 مساءا مع السماح باستمرار خدمة الديليفرى
 
-استمرار غلق الشواطئ والمتنزهات والحدائق
 
-حظر إقامة أي فعاليات أو احتفالات
 
-إقامة صلاة العيد مثل صلاة الجمعة وسيسمح بها فقط في المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة وحظر اصطحاب الأطفال
 
 -إجازة عيد الفطر من الأربعاء القادم وحتى الأحد 16 مايو

مواعيد غلق المحلات

غلق المحلات في رمضان

مواعيد المحلات في العيد

عيد الفطر

صلاة العيد

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