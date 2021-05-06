التحقيقات: أحد المتهمين بسرقة محتويات محل فى مدينة نصر كان يعمل به

كتب سليم على

كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن الثلاثة المتهمين بسرقة أحد المحال في مدينة نصر، أحدهم كان يعمل به، واعترفوا بارتكاب الواقعة نظراً لوجود خلافات بين أحدهم والمُبلغ قام على أثرها الأخير بطرده من المحل عمله، فاختمرت فى ذهنه فكرة سرقته، وفى سبيل ذلك استعان بالمتهمين الآخرين لتنفيذ مخططه، حيث قام بتسليمهما نسخة من مفتاح المحل كانت بحيازته إبان فترة عمله بالمحل، وتمكنا من الدخول والاستيلاء على الأجهزة المشار إليها ولاذا بالفرار.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة، من أحد الأشخاص باكتشافه عدم وجود القفل الخاص بالمحل ملكه وسرقة 6 جهاز بلاى ستيشن - 20 زراع بلاى ستيشن - مبلغ مالي، من داخل المحل.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة 3 أشخاص، مقيمين بدائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم. تم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكن أحدهم، وباستدعاء المُبلغ تعرف على المضبوطات واتهمهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.