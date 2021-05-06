اليوم السابع
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البطل المصرى بأمريكا بعد عودته لمصر يكشف كواليس شجاعته بالقبض على مجرم هارب

الخميس، 06 مايو 2021 12:13 ص
البطل المصرى بأمريكا بعد عودته لمصر يكشف كواليس شجاعته بالقبض على مجرم هارب البطل المصري أحمد شعبان
الإسكندرية أسماء على بدر

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قدم "اليوم السابع"، بثًا مباشرًا مع البطل المصرى أحمد شعبان من الإسكندرية ليكشف كواليس شجاعته في القبض على مجرم هارب بعد مطاردة الشرطة الأمريكية.

وقال أحمد شعبان، إنه عقب العودة إلى مصر يمكث مع أقاربه وأصدقائه وذلك منذ 7 أيام أو أكثر ويرافقهم على المقهى وذلك في كل إجازة إلى مصر.

وأوضح أحمد شعبان، أن من هوايته القديمة التصليح وكذلك محب للسيارات والسباقات وتسلق الجبال بالسيارات عن طريق سيارات الدفع الرباعي وذلك قبل العمل في الجيب، وكان التحدي هي عبور أكبر صخرة ومن هنا جاءت المغامرة.

وأشار أحمد شعبان ، إلي أنه منذ عمر 10 سنوات قام برسم رسمة مركب وعرضها على والده وبعد 7 سنوات رأى فكرة الرسمة  التي قام برسمها علي أرض الواقع بالفعل.

وقال أحمد شعبان، أنه علي تواصل مع كل أصدقائه الذي تربطهم علاقة بهم منذ الطفولة والحضانة ولم تنقطع العلاقات رغم سفره إلى أمريكا بل كان دائم الاتصال بهم، مضيفًا أنه تم تكريمه من قبل وزيرة الهجرة وتلقى تشجيع من الوزيرة.

وأوضح صديق أحمد شعبان، أن صديق له منذ الصغير حيث نشأ مع أحمد في منزل واحد وأيضًا بعد السفر كان دائم التواصل معه، مؤكدًا أنه يتمتع بالرجولة ومساعدة الأصدقاء.

ولفت صديق أحمد شعبان، أن لديه العديد من الذكريات مع صديقه ولاسيما في مغامرات السيارات، كما أن أحمد شعبان يقضي معظم أيام أجازته معه، مضيفًا أنه شعر بالانبهار بعد معرفة موقف صديقه الشجاع في الولايات المتحدة.

البطل المصري أحمد شعبان (1)
البطل المصري أحمد شعبان 
البطل المصري أحمد شعبان (2)
البطل المصري أحمد شعبان 
 
البطل المصري أحمد شعبان وصديقه فى الاسكندرية (1)
البطل المصري أحمد شعبان وصديقه فى الإسكندرية 

البطل المصري أحمد شعبان وصديقه فى الاسكندرية (2)
البطل المصري أحمد شعبان وصديقه فى الإسكندرية

 


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