اليوم السابع
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الخميس، 06 مايو 2021 06:37 ص
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استطلاع: 66 % من الأمريكيين يؤيدون سحب القوات الأمريكية من أفغانستان

الخميس، 06 مايو 2021 06:00 ص
استطلاع: 66 % من الأمريكيين يؤيدون سحب القوات الأمريكية من أفغانستان الجيش الأمريكي
(وكالات)

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كشف استطلاع جديد أجراه معهد "تشارلز كوخ"، أن ثلثي الأمريكيين يؤيدون قرار إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن سحب القوات الأمريكية من أفغانستان بحلول سبتمبر.

وعندما سُئل المشاركون المدنيون في الاستطلاع عما إذا كانوا يؤيدون أو يعارضون قرار الحكومة الأمريكية بإعادة جميع القوات من أفغانستان بحلول سبتمبر، أجاب 66 % بأنهم إما يؤيدون الفكرة بقوة أو إلى حد ما.

وقال 38 % من العسكريين والمحاربين القدامى إنهم يؤيدون بقوة سحب القوات، فيما قال 30 % إنهم يؤيدون ذلك إلى حد ما.

 

وبدأ انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان الأسبوع الماضي، وسيضع بعد إتمامه نهاية لأطول حرب في تاريخ الولايات المتحدة.

 

 

 


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