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إنهاء خدمة الموظف حال الامتناع أو التهرب من إجراء تحليل المخدرات وفقا للقانون

الخميس، 06 مايو 2021 03:00 ص
إنهاء خدمة الموظف حال الامتناع أو التهرب من إجراء تحليل المخدرات وفقا للقانون تحليل المخدرات - أرشيفية
كتب محمود حسين

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حدد مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والذى يقضى بإنهاء خدمة الموظف متعاطي المخدرات حال أثبتت نتيجة التحليل النهائية إيجابية عينته، عقوبة من يتعمد التهرب من إجراء التحليل أو تعمد الامتناع عن إجرائه.

وتنص المادة الرابعة من مشروع القانون، على أنه يعد ثبوت تعمد الامتناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول سببا موجبا لإنهاء الخدمة، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والضوابط اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة.

وبشأن المادة الرابعة من مشروع القانون؛ أكدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن إثبات عملية التهرب من إجراء التحليل الاستدلالي يتم من خلال لجنة يتمثل أطرافها في أمانة الصحة النفسية، وصندوق مكافحة الإدمان، والطب الشرعي، بالإضافة إلى ممثل لجهة العمل بما لا يدع أي مجال للشك في مصداقية هذه اللجنة، واستبعاد شبهة الاجماع على الإضرار بالعامل، وعليه فقد تمت الموافقة على المادة بالصيغة التي وردت بها في مشروع القانون.

وحسمت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة، مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والذى يقضى بإنهاء خدمة الموظف متعاطي المخدرات حال أثبتت نتيجة التحليل النهائية إيجابية عينته، ووافقت عليه بشكل نهائي، وتعد تقريرها بشأنه لعرضه على المجلس لمناقشته في الجلسة العامة.


تعاطى المخدرات

تحليل المخدرات

تحليل المخدرات للموظفين

اليوم السابع بلس

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