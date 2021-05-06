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أول صور ترصد لحظة وصول رجل الأعمال أشرف السعد لمطار القاهرة

الخميس، 06 مايو 2021 01:01 ص
أول صور ترصد لحظة وصول رجل الأعمال أشرف السعد لمطار القاهرة اشرف السعد لحظة وصوله مطار القاهرة
كتب أحمد مصطفى - محمود عبد الغنى

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حصل "اليوم السابع" على أول صور خاصة برجل الأعمال أشرف السعد، رئيس مجموعة السعد للاستثمار، وصاحب إحدى أكبر شركات توظيف الأموال سابقا، عقب وصوله لمطار القاهرة الدولى، بعد فترة غياب عن مصر تجاوزت الـ 26عاما، بسبب قضية توظيف الأموال الكبرى التى هرب على إثرها إلى لندن.

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وفور وصول رجل الأعمال علي طائرة مصر للطيران القادمة من لندن تحمل رقم  ms 778، تم تقنين الأوضاع القانونية المتعلقة به، والتأكد من سلامة إجراءاته وموقفه القانوني، وعما اذا كان مطلوبا على ذمة قضايا أخرى، حيث جارى عرضه على الجهات المختصة للتأكد من صحة موقفه القانوني.
 
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وكشفت مصادر قضائية، أن رجل الأعمال أشرف السعد غير مطلوب على ذمة قضايا جنائية سوى قضية واحدة، وهى قضية توظيف الأموال التي كان يحقق فيها المدعى العام الاشتراكي عام 1993، الذي تحول مسماه إلى جهاز الكسب غير المشروع، وانتهى الجهاز فيها برفع التحفظ عن أموال السعد بعد إعادة الأموال للمودعين لدى شركته.
 
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محمد أشرف السيد علي سعد، الشهير بأشرف السعد من مواليد 1 يناير 1954، وهو رجل أعمال مصري، ورئيس مجموعة السعد للاستثمار، وصاحب إحدى أكبر شركات توظيف الأموال التى ذاع صيتها خلال التسعينات، حيث وصلت قيمة الأموال التى يديرها إلى حوالى مليار جنيه.
 
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