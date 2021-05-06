أشرف السعد: رجعت بلدى علشان روحى فيها.. ولدى مليار جنيه مستحقات عند بعض الأشخاص

إبراهيم حسان

قال رجل الأعمال أشرف السعد، إنه وصل مطار القاهرة اليوم فى تمام الساعة الثامنة مساءً، وهو قيد التوقيف بالمطار حتى الآن لإنهاء بعض الإجراءات، مضيفًا: "وصلت مصر الساعة 8 بعد غياب 26 سنة ونصف فى لندن، والمفروض كنت أعملها من زمان، ولقيت العمر بيجري وقلت لازم أرجع بلدي اللى روحي فيها".



وأضاف السعد، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتى" الذي يقدمه الإعلامى أحمد موسى، عبر قناة صدى البلد، أنه لا يدري سبب توقيفه بمطار القاهرة حتى الآن، وهل هو بسبب مشاكل قانونية أم لا.. مستكملا: "مش عارف عندي مشاكل قانونية؟! وأكيد فيه مشاكل وأكيد فيه أحكام ولازم تتقفل، ولكن أنا مش عارف الحقيقة.. أنا حاليا فى المطار.. والناس قابلوني كويس واحترموني".



وتابع: "أنا سددت جميع أموال المواطنين وليس علىّ أي أموال لأحد.. وأنا مستعد جدا لمواجهة أى حد ليه فلوس عندي، وأنا ليا مستحقات فى مصر تبلغ 45 مليون دولار ومعايا ورق يثبت كلامي بأن أموالى الموجودة هنا فى مصر تفوق المليار جنيه عند بعض الأشخاص وهطالب بفلوسى".



ووصل إلى مطار القاهرة الدولى، رجل الأعمال أشرف السعد، رئيس مجموعة السعد للاستثمار، صاحب إحدى أكبر شركات توظيف الأموال سابقا، بعد فترة غياب عن مصر تجاوزت الـ26 عاما، بسبب قضية توظيف الأموال الكبرى التى هرب على إثرها إلى لندن، ووصل "السعد"، على متن طائرة الخطوط المصرية القادمة من لندن تحمل رقم ms 778، وأنهى إجراءات وصوله عبر صالة 3 بمطار القاهرة.



وكانت قد كشفت مصادر قضائية، أن رجل الأعمال أشرف السعد غير مطلوب على ذمة قضايا جنائية سوى قضية واحدة وهى قضية توظيف الأموال التي كان يحقق فيها المدعى العام الاشتراكى عام 1993، الذي تحول مسماه إلى جهاز الكسب غير المشروع، وانتهى الجهاز فيها برفع التحفظ عن أموال السعد بعد إعادة الأموال للمودعين لدى شركته.



محمد أشرف السيد علي سعد، الشهير بأشرف السعد من مواليد 1 يناير 1954، وهو رجل أعمال مصري، رئيس مجموعة السعد للاستثمار، صاحب إحدى أكبر شركات توظيف الأموال التى ذاع صيتها خلال التسعينات، حيث وصلت قيمة الأموال التى يديرها إلى حوالى مليار جنيه.