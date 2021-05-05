10 محاذير فى محطة المترو تعرضك للغرامة أو المساءلة القانونية.. إنفوجراف

حددت شركة مترو الأنفاق مجموعة من المحظورات، التى دعت جمهور الركاب إلى الابتعاد عنها لتجنب التعرض للغرامة والحفاظ على المرفق وسلامته وسلامة الركاب، والتى نرصدها خلال التقرير التالى:

- التدخين

- حمل مواد كيميائية أو قابلة للاشتعال

- اصطحاب الحيوانات

- العبث أو التخريب يعرضك للمساءلة القانونية

- القفز من فوق بوابات التذاكر يعرضك للغرامة

- العبور بالقوة أو الجرى والجلوس واللعب

- النزول على القضبان لالتقاط الممتلكات

- فتح باب القطار بيديك

- الركوب بعد غلق الباب

- الجلوس على أرضية المحطة