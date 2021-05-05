اليوم السابع
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الأربعاء، 05 مايو 2021 03:27 م
خالد صلاح
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10 محاذير فى محطة المترو تعرضك للغرامة أو المساءلة القانونية.. إنفوجراف

الأربعاء، 05 مايو 2021 02:57 م
10 محاذير فى محطة المترو تعرضك للغرامة أو المساءلة القانونية.. إنفوجراف محاذير فى المترو تعرضك للغرامة

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حددت شركة مترو الأنفاق مجموعة من المحظورات، التى دعت جمهور الركاب إلى الابتعاد عنها لتجنب التعرض للغرامة والحفاظ على المرفق وسلامته وسلامة الركاب، والتى نرصدها خلال التقرير التالى:
 
- التدخين 
- حمل مواد كيميائية أو قابلة للاشتعال
- اصطحاب الحيوانات
- العبث أو التخريب يعرضك للمساءلة القانونية
- القفز من فوق بوابات التذاكر يعرضك للغرامة
- العبور بالقوة أو الجرى والجلوس واللعب 
- النزول على القضبان لالتقاط الممتلكات 
- فتح باب القطار بيديك
- الركوب بعد غلق الباب
- الجلوس على أرضية المحطة
 
محاذير فى المترو تعرضك للغرامة
محاذير فى المترو تعرضك للغرامة

 


المترو

محاذير فى المترو تعرضك للغرامة

غرامات المترو

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