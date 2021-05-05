وزير التعليم: إعلان نتائج أولى وثانية ثانوى للترم الثانى فى المدارس

كتب محمود طه حسين

أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى تصريح خاص "لليوم السابع"، أن نتائج الامتحانات المجمعة لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى للترم الثانى سوف تعلن فى المدارس من خلال الإدارات التعليمية بعد انتهاء مرحلة التصحيح والمراجعة المطلوبة لأوراق الامتحانات .

وأدى طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى امتحانات الفصل الدراسى الأول خلال الفترة من 26 حتى 28 أبريل الماضى ورقيا فى المدارس، حيث اختبر الطلاب امتحانات مجمعة فقط شملت منهج الفصل الدراسى الثانى حتى أبريل الماضى.

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تفاصيل تقييم الطلاب فى المرحلة الثانوية "الأول والثانى الثانوى"، موضحة أن الدرجات التى يحصل عليها الطالب فى امتحان شهر أبريل والتى تقدر بـ100% من درجة المادة تمثل نتيجة الفصل الدراسى الثانى، وفى حالة حصول الطالب على 25% من الدرجة العظمى للمادة أو 50% من درجات النهاية العظمى لمجموع الورقة الامتحانية تعتبر نتيجة الطالب عدم اجتياز ويعقد له امتحان تكميلى خلال شهر مايو المقبل، كما أكدت وزارة التربية والتعليم أن الطالب الذى تغيب عن امتحانات شهر أبريل الجارى سوف يؤدى امتحانات تكميلى فى شهر مايو الجارى.