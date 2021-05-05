وزير الأوقاف: غير مسموح بإقامة صلاة العيد فى الزوايا ولا الشوارع.. فيديو

كتب على عبد الرحمن





أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عدم السماح بإقامة صلاة العيد فى الزوايا أو المصليات أو المساجد التي لا تقام بها صلاة الجمعة، ولا فى الساحات أو الطرقات أو الشوارع، مشددًا على قصر صلاة العيد على المساجد التى تقام بها صلاة الجمعة تنفيذا لقرارات لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا.

وأضاف جمعة، في مقطع فيديو عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب"، أنه تم التشديد على اتباع الضوابط والإجراءات الاحترازية المتبعة في صلاة الجمعة بالمساجد الكبرى.

ووافقت لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا بمجلس الوزراء، اليوم على إقامة صلاة عيد الفطر المبارك، فى المساجد الكبرى التى تقام بها صلاة الجمعة وبذات الضوابط التى تقام بها صلاة الجمعة، مع عدم السماح بإقامتها بأى ساحات أو خلافه غير المساجد التى تقام بها صلاة الجمعة.

وفيما يلى ضوابط صلاة العيد

1. صلاة العيد فى المساجد الكبرى التى تقام بها صلاة الجمعة فقط.

2. عدم السماح بأداء صلاة العيد فى الساحات أو خلافه غير المساجد المحددة.

3. ارتداء المصلين للكمامة قبل دخول المسجد.

4. اصطحاب المصلى الشخصي.

5. مراعاة مسافات التباعد الاجتماعي.

6. عدم فتح دورات المياه.

7. فتح المسجد قبل الصلاة بـ 10 دقائق وغلقه بعدها بـ 10 دقائق.

8. عدم السماح بزيارة الأضرحة.

9. عدم السماح بأى مناسبات اجتماعية من أفراح أو عزاء أو نحوه.

10. عدم السماح بصلاة الجنائز بالمسجد .

11. فتح مصليات السيدات تحت إشراف واعظة أو مشرفة معتمدة من المديرية التابع لها المسجد، مع مراعاة جميع الضوابط الاحترازية.

12. عدم السماح باصطحاب الأطفال أو أى أطعمة أو مشروبات أيا كان نوعها على الإطلاق بمصليات السيدات.