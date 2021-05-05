وزيرة الصحة: تطوير المناهج العلمية للزمالة واعتماد تخصصات الباطنة من الملكية البريطانية

كتب وليد عبد السلامv

استقبلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، مساء أمس الثلاثاء، دكتور "ديفيد بلاك" مدير الاتحاد الطبي الدولي للتدريب والتطوير بمجلس تدريب الكليات الملكية للأطباء المشترك ببريطانيا، ودكتور "الستر ميلر" نائب المدير الطبي بمجلس تدريب الكليات الملكية للأطباء، وذلك بديوان عام الوزارة.



جاء ذلك بحضور كل من الدكتور محمد حساني مساعد وزيرة الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، والدكتور إيهاب كمال مساعد وزيرة الصحة والسكان للتعليم الطبي المهني، والدكتور مجدي الصيرفي أمين عام الزمالة المصرية، والدكتور عبدالسلام شلبي مساعد الأمين العام للزمالة المصرية، والدكتورة نيفين النحاس رئيس الإدارة المركزية للدعم الفني ومدير المكتب الفني للوزيرة.



وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع تناول بحث سبل التعاون لبدء برنامج تطويرالمناهج العلمية للزمالة المصرية والحصول على الاعتماد في تخصصات الباطنة من اتحاد الكليات الملكية للأطباء الباطنيين في إنجلتراوتشمل تخصصات (الباطنة العامة، أمراض الجهاز الهضمي والكبد، الأمراض الصدرية، أمراض القلب، العناية المركزة، الأمراض المعدية الإكلينيكية، الكلى، الأمراض العصبية، الروماتيزم و التأهيل والطب الطبيعى، الطب النفسي، الطب النفسي للأطفال والمراهقين، طب الأورام، اليكتروفسيولوجيا القلب ومنظمات القلب، طب نقل الدم و مشتقاته).



وأشار مجاهد إلى أن الوزيرة أكدت خلال الاجتماع أهمية التعليم الطبي المهني للارتقاء بالمنظومة الصحية، حيث إن الارتقاء بالمستوى العلمي المهني للأطباء يساهم في خلق جيل جديد من الأطباء المتخصصين، بما يخدم صالح المريض المصري من خلال تقديم خدمة طبية للمرضى على أعلى مستوى.



وأضاف مجاهد أن الوزيرة استعرضت التعاون الذي تم بين الوزارة وكلية طب هارفارد الأمريكية لتوفير البرامج التدريبية في الأبحاث الإكلينيكة وتدريب المدربين، والذي يعد أحد الخطوات التي اتخذتها الدولة لتطوير وتحسين مستوى الفرق الطبية ضمن استراتيجية الوزارة للنهوض بمنظومة التعليم الطبي المهني.



ولفت مجاهد إلى أن الوزيرة تقدمت بالشكر لممثلي اتحاد الكليات الملكية للأطباء الباطنيين في انجلترا لمشاركتهم خبراتهم العلمية في مجال تطوير واعتماد المناهج العلمية للبرامج التدريبية للزمالة المصرية، مؤكدة تسهيل أي تحديات لدعم التعاون العلمي المستدام والعمل ضمن فريق واحد وتبادل الخبرات لخدمة المرضى.



ومن جانبهما، أكد ممثلا اتحاد الكليات الملكية للأطباء الباطنيين في انجلترا استعدادهما للتعاون مع مصر لتطوير واعتماد البرامج التدريبية للزمالة المصرية، كما أشادا ببرنامج الزمالة المصرية والمناهج العلمية المتاحة، مؤكدين أهمية بناء القوى البشرية من الأطباء بما يساهم في دعم الأنظمة الصحية والنهوض بها.