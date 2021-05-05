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نائب محافظ بورسعيد : أول يوليو تطبيق اشتراطات البناء الجديدة فى كافة الأحياء

الأربعاء، 05 مايو 2021 07:00 ص
نائب محافظ بورسعيد : أول يوليو تطبيق اشتراطات البناء الجديدة فى كافة الأحياء المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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قال المهندس عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، إنه سيتم تطبيق الإشتراطات البنائية الجديدة في كافة الأحياء ومدينة بورفؤاد.
 
وأكد نائب المحافظ، في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه تم بدء تطبيق عودة التراخيص في حي الشرق، ويتم اتباع إجراءات التنفيذ داخل المركز التكنولوجي بالحي.
 
وأضاف "عثمان"، أن كون محافظة بورسعيد في تطبيق منظومة التحول الرقمي، جعلها الأكثر خبرة في تطبيق أي منظومة أو اشتراطات جديدة يتم استخراجها من المراكز التكنولوجية.
 
وأشار إلى أننا عملنا على مدار عام كامل بشتى الأجهزة المعنية وبرئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، باجتماعات متتالية، لاستخراج نموذج أمثل للاشتراطات البنائية الجديدة لخدمة المواطن المصري وضبط العمران ومنع وجود أي تشوهات بصرية. 
 
 
 
 
 

 


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