مياه البحر الأحمر: عطل بخط "قنا سفاجا" وتعديل جدول مناوبات الضخ بالقصير

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة البحر الأحمر، عن حدوث عطل كهربائى فى خط مياه قنا - سفاجا، مما أثر على ضخ المياه لمدينة القصير.

وأكدت الشركة فى بيان لها، أنه سيتم تعديل جدول مناوبات الضخ لمدينة القصير، حيث سيتم ضخ المياه يوم الأحد المقبل لمناطق شنيشن والتقوى عمارات آبو النصر والمستشفى وخزان مبارك، وسيتم الضخ يوم الاثنين الموافق 10 مايو ، بمناطق عمارات 144، توشكي، السبع عمارات، البلوكات، الأمل، والثلاثاء المقبل بالمنطقة الثالثة وعمارات منخفض التكاليف والجمعية وعمارات 304 ، ووحدات الاسكان الاجتماعى.

كما سيتم الضخ يوم الأربعاء الموافق 12 مايو، بمنطقة العوينة والجرف والعدوه، عمارات آبو النصر، المستشفى خزان مبارك، والخميس الموافق 14 من مايو، سيتم ضخ المياه لمناطق المنطقة الثامنة "الجبانة" السيول، المستعمرة .

وأوضح جدول ضخ المياه لمدينة القصير خلال الأسبوع المقبل أنه سيتم ضخ المياه يوم الجمعة الموافق 14 من مايو الجارى إلى مناطق المنطقة الصناعية وعمارات الإذاعة والتلفزيون والأبنودية وعمارات 99، والمنطقة الرابعة، ويوم السبت 15 مايو يتم الضخ إلى مناطق عمارات العوينة الجديدة والجزء الشمالى.