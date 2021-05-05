اليوم السابع
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خالد صلاح
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مقتل قائد شرطة أفغانى وإصابة 3 من حراسه بانفجار بإقليم باكتيكا

الأربعاء، 05 مايو 2021 09:25 ص
مقتل قائد شرطة أفغانى وإصابة 3 من حراسه بانفجار بإقليم باكتيكا الشرطة الأفغانية - صورة أرشيفية
أ ش أ

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أعلن مسئولون محليون في أفغانستان مقتل قائد شرطة منطقة "سار روضة" في إقليم باكتيكا شرقي البلاد، وإصابة ثلاثة من حراسه في انفجار استهدف سيارته.
وذكرت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية اليوم الأربعاء أن الحادث وقع عندما كان قائد الشرطة في طريقه إلى منطقة "ديوانا بابا" لدعم قوات الأمن التي تعرضت لهجوم من قبل عناصر حركة طالبان، إلا أن سيارته تعرضت للاستهداف بواسطة قنبلة مزروعة على جانب الطريق.
ولم تعلن بعد أي جهة مسئوليتها عن الانفجار.
وكانت قناة "طلوع نيوز" قد أفادت في الساعات الأولى من صباح اليوم بمصرع شخص واحد وإصابة ثلاثة آخرين في انفجار قنبلة مزروعة على جانب الطريق استهدفت حافلة تقل عاملين بوزارة الصحة في مقاطعة كالكان شمالي العاصمة كابول.


أفغانستان

الشرطة الأفغانية

إقليم باكتيكا

انفجار

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