مسؤول بشركة تأمين: توقعات بنمو قطاع تأمينات الحياة بنسبة 6% خلال 2021

كتب هانى الحوتى

توقع وائل شكرى نائب العضو المنتدب لشركة "اروب" للتأمين، تحقيق قطاع تأمينات الحياة نموًا بنسبة 6% خلال عام 2021، وتحقيق قطاع تأمينات الممتلكات نموًا بنسبة 8.5% ليتراوح حجمه بين 37-38 مليار جنيه خلال العام الجارى، مرجعًا سبب توقعاته بنمو سوق التأمين إلى توقعات تحقيق الاقتصاد المصري نموًا خلال العام الجارى، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية الضخمة بقطاع التأمين في ظل انخفاض نسبة اختراق التأميني في مصر مقارنة بالدول المتقدمة تأمينيًا، وهو ما يمنح فرص استثمارية واسعة خلال الثلاث سنوات المقبلة.

وأضاف "شكرى" خلال كلمته بندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بعنوان "الشمول التأميني والاستفادة من كورونا"، عبر تقنية فيديو كونفرانس، أن مصر هي الدولة العربية الوحيدة التي حققت ناتج محلي إيجابي خلال العام المالي الماضي بنسبة 3.6% رغم كافة تحديات كورونا، وسط توقعات استمرار نفس المعدل خلال العام المالي الجاري، بالإضافة إلى ذلك واصل معدل التضخم انخفاضه ليتراوح بين مستوى 5-6% مع الاستقرار الأمني والسياسي وهو ما يساعد على نمو سوق التأمين وتطوره، بالإضافة إلى ذلك فأن استقرار سعر صرف الجنيه يساعد على الانتعاش الاقتصادى.

وتهدف ندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إلى زيادة الوعي بالتوسع في الشمول التأميني في مصر، وآثاره الإيجابية في دعم المواطن والاقتصاد في إطار حرص هيئة الرقابة المالية على دفع عملية الشمول التأميني، وحرصًا من الجمعية المصرية اللبنانية لتعزيز التعاون والشراكة مع الدولة ومجتمع الأعمال والشركات في دفع النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة من خلال استغلال الفرص والاستفادة من المشروعات والمبادرات الاجتماعية التي تقدمها الدولة.