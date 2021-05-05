اليوم السابع
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مركز شبكات المعلومات والمرافق صرح خدمى جديد بشمال سيناء.. تعرف عليه

الأربعاء، 05 مايو 2021 04:00 ص
مركز شبكات المعلومات والمرافق صرح خدمى جديد بشمال سيناء.. تعرف عليه مركز شبكات المعلومات والمرافق بشمال سيناء
شمال سيناء - محمد حسين

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بدأ العمل بشمال سيناء فى مركز شبكات معلومات ومرافق المحافظة، أحد الصروح الخدمية الجديدة التى انشأت فى مدينة العريش وتم افتتاحه بالتزامن مع احتفالات المحافظة بالذكرى الـ39 لعيد تحرير سيناء والعيد القومى للمحافظة .

وقال العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة لـ"اليوم السابع"، أن مركز شبكات معلومات المرافق أحد أهم المرافق الخدمية الجديدة بالمحافظة ومهامه رفع المرافق ووضعها على الخرائط من خلال قاعدة بيانات متكاملة للبنية الأساسية تحتية وفوقية ووضعها فى صورة مساحية دقيقة وعلى خرائط رقمية وورقية .

وأشار "الغندور"، إلى أن مقر المركز يقع فى حى ضاحية السلام ، ويضم عددًا من المكاتب الإدارية وصالة استقبال للجمهور ومركز نظم معلومات داخلى، وتتوفر فى المركز بأجهزة مساحية عادية ورقمية وأجهزة مسح مرافق تحت الأرض ، وأجهزة رصد جوية وأجهزة استقبال أقمار صناعية وأجهزة حاسب آلى .

وتابع أنه يعمل بالمركز فريق من الموظفين الذين تم تدريبهم للقيام بمهامهم  لتحقيق أهداف المركز لتنفيذ خطة الدولة لتنمية الموارد الذاتية وحماية الاستثمارات وتأمين المرافق وحماية البيئة .

وقال إنه خلال المرحلة القادمة سيقوم المركز بإنشاء قاعدة بيانات للبنية الأساسية بنطاق المحافظة ووضعها على صورة خرائط دقيقة ، بهدف الحفاظ على استثمارات البنية التحتية من مرافق وخدمات وتعظيم الاستفادة منها بمختلف مراكز ومدن المحافظة .

 

 

 


شمال سيناء

العريش

شبكات المعلومات

ضاحية السلام

اخبار شمال سيناء

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