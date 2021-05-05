اليوم السابع
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محافظ جنوب سيناء يبحث الاستعدادات لعودة السياحة الروسية لشرم الشيخ

الأربعاء، 05 مايو 2021 12:49 ص
محافظ جنوب سيناء يبحث الاستعدادات لعودة السياحة الروسية لشرم الشيخ جانب من الاجتماع
جنوب سيناء - ياسر عامر

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عقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اجتماعاً أمنياً موسعاً بمكتبه بمدينة شرم الشيخ بحضور اللواء أحمد الألفي مدير مساعد وزير الداخلية مدير أمن جنوب سيناء، وجميع القيادات الأمنية بجنوب سيناء، ومدير مطار شرم الشيخ، والمعنيين.
 
وهنأ المحافظ في بداية الاجتماع الحضور بمناسبة قرب عيد الفطر المبارك، مضيفاً أنه من المنتظر حدوث انتعاشة كبيرة متوقعة تشهدها السياحة بمدينة شرم الشيخ بعد استئناف الرحلات الروسية الي شرم الشيخ، مضيفاً أن شرم الشيخ مستعدة تماماً وترحب بالسائحين الروس، لافتاً إلى أنه تم تطعيم أكثر من 90% من العاملين في مجال السياحة بشرم الشيخ، وجار تطعيم العاملين في البازارات والأسواق والمتعاملين مع السائحين والعاملين المراكب واللنشات السياحية وجاري بحث تطعيم جميع سائقي التاكسي بشرم الشيخ.
 
وأكد المحافظ، ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات التأمينية لتأمين السائحين داخل المدينة وخلال التنقل من شرم الشيخ إلى المدن والمقاصد السياحية بالمدن الأخرى.
 
وشدد المحافظ على رفع جاهزية الفنادق والمنشآت السياحية وإعادة تدريب العمالة بها في إطار الاستعدادات الخاصة لعودة السياحة الروسية لشرم الشيخ.
 
ناقش المحافظ خلال الاجتماع الإستعدادات لعيد الفطر المبارك وتأمين المصلين خلال صلاة العيد واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد خلال الموجة الثالثة للفيروس.
 

محافظة جنوب سيناء

اللواء خالد فودة

محافظ جنوب سيناء

مدير امن جنوب سيناء

عودة السياحة الروسية لشرم الشيخ

استعدادات عيد الفطر المبارك

مدينة شرم الشيخ

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