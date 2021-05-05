محافظ الجيزة يوجه رئيس حى الطالبية بسرعة تطوير شارع ترسا: الناس لازم يحسوا بالفرق

كتب على عبد الرحمن

أجرى اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة ، جولة ميدانية بحى الطالبية والعمرانية والهرم، تفقد خلالها أعمال التطوير التى تتم فى عدد من الشوارع والميادين، حيث تفقد شارع ترسا وكوبرى ترسا العلوى، للوقوف على حجم تنفيذ أعمال التطوير ورصف الشارع.

رافق المحافظ، خلال الجولة اللواء علاء بدران، سكرتير عام محافظة الجيزة، وتامر أبو النجا المشرف العام على الأحياء، ورؤساء أحياء العمرانية والطالبية والهرم

وخلال الجولة وجه راشد، رئيس حى الطالبية، أشرف تامر، بسرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال التطوير وتركيب "الانترلوك" على الأرصفة قائلا: "مفيش بلاط أنترلوك خالص.. أرصف الشارع يا فندم عشان الناس تحس بالفرق".

وتكثف محافظة الجيزة جهودها لإيجاد حلول مرورية بديلة لشارع الهرم المقرر غلقه بشكل كلى لتنفيذ مشروع مترو الأنفاق، حيث تنفذ المحافظة بالتعاون مع الجهاز المركزى للتعمير ومديرية الطرق، عدد من الكبارى للربط بين المحاور المرورية البديلة دون استخدام شارع الهرم المقرر غلقه، حيث يتم تنفيذ وتطوير 6 كبارى لحل المشاكل المرورية.

وشملت خطة إنشاء محور بديل لشارع الهرم، تعويض سكان شارع ترسا، بتعويضات مالية أو وحدات سكنية بديلة بمدينة 6 أكتوبر، حسب رغبة السكان، وذلك بعد نزع ملكية ما يقرب من 200 عقار بطول الشارع فى المسافة الواقعة بالمرحلة الثانية، وأنفقت محافظة الجيزة نصف مليار جنيه تقريبا على التعويضات المالية التى تم صرفها.