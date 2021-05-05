اليوم السابع
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محافظ الجيزة يسلم الشقق السكنية البديلة لأهالى عزبة حرب ببولاق الدكرور اليوم

الأربعاء، 05 مايو 2021 01:00 ص
محافظ الجيزة يسلم الشقق السكنية البديلة لأهالى عزبة حرب ببولاق الدكرور اليوم الشقق السكنية البديلة لأهالى عزبة حرب
كتب على عبد الرحمن

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يسلم اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اليوم الأربعاء، المرحلة الثانية الشقق السكنية البديلة لأهالى عزبة حرب ببولاق الدكرور بوحدات سكنية آمنة ونظيفة بحى الهرم، وذلك فى إطار توجهات الدولة لمواجهة المناطق العشوائية وخلق بيئة معيشية أفضل للمواطنين، بحضور المهندس خالد صديق رئيس صندوق تطوير العشوائيات.
 
وأكدت محافظة الجيزة، أنها تولى اهتماماً كبيراً للمناطق العشوائية وغير الآمنة، والتى تعد منطقة عزبة حرب أحد هذه المناطق، حيث تم إنشاء 4 عمارات بواقع 180 وحدة سكنية بتبرع كامل من سمو حاكم إمارة الشارقة – دولة الإمارات العربية الشقيقة، وذلك لتكون سكن بديل لأهالى منطقة عزبة حرب، وعليه قامت المحافظة بعمل حصر ودراسة للأهالى القاطنين بالعزبة وتم إجراء قرعة بين الأهالى مع مراعاة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وذوى الاحتياجات الخاصة فى الأدوار الأرضية.
 
وقالت محافظة الجيزة، إنه يجرى العمل للانتهاء من أعمال المرافق الحيوية من كهرباء ومياه شرب للعمارات استعداداً لافتتاح المشروع رسمياً وتسكين الأهالى الأسبوع المقبل.

عزبة حرب ببولاق الدكرور

بولاق الدكرور

العشوائيات

الجيزة

اخبار الجيزة

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