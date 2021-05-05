كامالا هاريس: خطة الوظائف الأمريكية تستثمر 180 مليار دولار فى البحث والتطوير

كتب محمد شعلان

أكدت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكى جو بايدن، استثمار خطة الوظائف الأمريكية مبالغ كبيرة فى مجالات البحث والتطوير من أجل تطوير التقنيات الجديدة والتقدم فى علوم المناخ والابتكار، فضلا عن تدشين بنية تحتية جديدة لمجال البحوث فى كافة المجالات.

وغردت كامالا هاريس، على حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، قائلة: "ستستثمر خطة الوظائف الأمريكية 180 مليار دولار في البحث والتطوير. وهذا سيعني تطوير تقنيات جديدة، النهوض بعلوم المناخ والابتكار، بناء بنية تحتية بحثية جديدة".



حساب كامالا هاريس على تويتر

وقبل ذلك، أكد البيت الأبيض، أهمية خطة الوظائف الأمريكية التى وضعتها إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن لتوفير المزيد من الوظائف لمواطنى الولايات المتحدة، وأشار البيت الأبيض إلى أن خطة الوظائف ستوفر الاجواء لأفضل العقول الأمريكية لتحقيق مزيد من الابتكار وتوفير الكثير من الوظائف الجديدة.

وغرد الحساب الرسمى للبيت الأبيض على "تويتر"، عن خطة الوظائف قائلا: "ستضمن خطة الوظائف الأمريكية التى وضعها الرئيس بايدن أن أفضل العقول فى أمريكا تعمل على خلق ابتكارات المستقبل - مع توفير مئات الآلاف من الوظائف الجيدة اليوم".

وفى وقت سابق، أكد البيت الأبيض، أن خطة الوظائف الأمريكية ستستثمر مبالغ طائلة لتوسيع الوصول إلى الرعاية المنزلية لمواطنى الولايات المتحدة، وغرد البيت الأبيض على حسابه الرسمى بموقع "تويتر": "ستستثمر خطة الوظائف الأمريكية 400 مليار دولار لتوسيع الوصول إلى رعاية منزلية أو مجتمعية عالية الجودة وبأسعار معقولة لكبار السن والأشخاص ذوى الإعاقة".