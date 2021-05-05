اليوم السابع
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الأربعاء، 05 مايو 2021 12:47 م
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قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 5 فلسطينيين بمحافظة الخليل

الأربعاء، 05 مايو 2021 11:20 ص
قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 5 فلسطينيين بمحافظة الخليل قوات الاحتلال الإسرائيلى - أرشيفية
وكالات

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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، خمسة فلسطينيين من عدة بلدات في محافظة الخليل.
وأفادت مصادر أمنية ومحلية في الخليل بأن قوات الاحتلال اعتقلت خمسة فلسطينيين من ضمنهم الأسير المحرر ساري هاني أبو سيف من بلدة السموع، وعمر طلب أحمد المختار من بلدة أذنا، وحسين أطبيش من حدب الفوار، وذلك بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.


إسرائيل

قوات الاحتلال الإسرائيلى

محافظة الخليل

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