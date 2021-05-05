اليوم السابع
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فحص مستندات الملكية لصرف تعويضات سكان مسار محور مسطرد بالقاهرة.. صور

الأربعاء، 05 مايو 2021 12:21 م
فحص مستندات الملكية لصرف تعويضات سكان مسار محور مسطرد بالقاهرة.. صور جولة نائب محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى

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تفقد الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، لجان استلام مستندات الحيازة والملكية من أصحاب العقارات المتعارضة مع تنفيذ محور مسطرد بالمطرية والسلام أول، لصرف التعويضات المقرره للسكان بحضور، رئيس حي المطرية وسيتم بدء تنفيذ أعمال الإزالة بعد صرف التعويضات المقررة.

أكد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أنه تم حصر 120 أسرة تقريبا، بشوارع المشروع وكمال حجاب بالمطرية، وذلك لتنفيذ المحور المرورى، مضيفا أنه سيتم تحويل التعويضات المالية على الحسابات البنكية الخاصة بالسكان والتي تم فتحها مسبقا، مشيرا إلى أن كل التعويضات مالية وهو مار رحب به السكان، لافتا إلى أنه لن يتم هدم المنازل إلا بعد صرف التعويضات وإخلاء المنازل .

وتنفذ الدولة محور مسطرد والذى له أهمية كبيرة وذلك لربطه بين عدد كبير من الطرق الرئيسية، ليحدث انفراجه كبيرة في حركة والمحور الجديد يبدأ فى مسطرد بميدان رنين ويمتد حتى كوبري عين شمس مرورًا بشارع مسطرد القديم وشارع الترولى فكوبرى عين شمس ثم شارع 6 أكتوبر حتى جسر السويس، والطريق العائد يمر بكوبرى عين شمس وشارع المشروع الرابط بين عين شمس والمطرية ثم شارع وسط البلد ثم منطقة المسلة بطوال يقارب 6 كم .

 ويربط محور مسطرد الذى تقيمه الهيئة الهندسية، منطقة مسطرد وطريق شبرا بنها بمناطق عين شمس وجسر السويس والدائري ومحور الفريق إبراهيم العرابي وطريق بلبيس الصحراوي.

ويحدث محور مسطرد الذى تقيمه الدولة تطويرًا وانفراجة كبيرة للمرور وعمليات تنقل المواطنين بتلك المناطق، خاصة بعد عملية توسعة الطرق المحيطة به وإزالة العديد من الإشغالات والتعديات والمواقف العشوائية على الطرق، إلى جانب أنه سيتكامل مع شبكة المحاور والطرق الجديدة التى تقيمها الدولة بالقاهرة الكبرى.

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