"ظاهرة العصر".. 10 معلومات عن الشيخ محمد محمود الطبلاوى فى الذكرى الأولى لرحيله

كتب على عبد الرحمن

تمر اليوم الذكرى السنوية الأولى لرحيل أحد أكبر قراء القرآن الكريم في مصر والعالم العربى، والذى أطلق عليه البعض "آخر حبة في سبحة عباقرة التلاوة"، الشيخ محمد محمود الطبلاوى، الذى توفى في مثل هذا اليوم 5 مايو 2020.



1. ولد الشيخ محمد محمود الطبلاوى، فى 14 نوفمبر من عام 1934 والذى كان يوافق 11 رمضان.



2. التحق بٌكتاب القرية وعمره 4 سنوات



3. حفظ القرآن الكريم وهو في سن 10 سنوات.



4. بدأ الشيخ الطبلاوى يتلو القرآن الكريم وهو في سن الثانية عشر من العمر



5. ويروى الطبلاوى أن أول أجر له كان 5 قروش من عمدة قريته



6. ذاع صيته حتى أصبح ينافس كبار القراء فى عصره



7. امتدت مسيرة الشيخ الطبلاوى في تلاوة القرآن نحو 50 عامًا زار خلالها أكثر من 80 دولة حول العالم



8. لقب الطبلاوى بـ "ظاهرة العصر" و"آخر حبة فى سبحة عمالقة التلاوة"



9. حصل على وسام من لبنان في الاحتفال بليلة القدر تقديراً لجهوده في خدمة القرآن الكريم.



10. توفى الشيخ محمد محمود الطبلاوى، في مثل هذا اليوم 5 مايو 2020 ، الموافق 21 رمضان عام 1441 هجريًا، عن عمر يناهز 86 عامًا.





الشيخ الراحل محمد محمود الطبلاوى



الشيخ الطبلاوى يتلو القرآن الكريم بحضور الرئيس الراحل محمد أنور السادات



الطبلاوى مع أسرته قبل رحيله



الطبلاوى يصافح الرئيس الراحل حسنى مبارك فى إحدى المناسبات



العمامة الخاصة بالشيخ الطبلاوى تحتفظ بها الأسرة



خبر اختيار الشيخ الطبلاوى عضوا بجلنة اختبار القراء بالإذاعة