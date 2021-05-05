رئيسة المفوضية الأوروبية: الأردن ركيزة أساسية فى استقرار المنطقة

عمان أ ش أ

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية اورسولا فون دير لاين، أن الأردن ركيزة أساسية فى استقرار المنطقة، مشيرة إلى أن العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى أحد أهم شركاء الاتحاد الأوروبي، مشيدة بجهوده الدبلوماسية فى تعزيز التواصل والتفاهم بين الشعوب.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن ذلك جاء خلال لقاء العاهل الأردنى الملك عبدالله الثاني، الذى يزور بروكسل حاليًا، مع رئيسة المفوضية الأوروبية، حيث بحثا سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والاتحاد الأوروبي، وجهود مكافحة وباء كورونا.

كما تناول اللقاء المستجدات فى المنطقة، وفى مقدمتها القضية الفلسطينية، وتطورات الأوضاع فى القدس، حيث أكد العاهل الأردنى ضرورة إنهاء الصراع الفلسطينى الإسرائيلى على أساس حل الدولتين، بما يفضى إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بالإضافة إلى استعراض الجهود الإقليمية والدولية فى الحرب على الإرهاب، والتعاون بين الأردن ودول الاتحاد الأوروبى بهذا الخصوص.