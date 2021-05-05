رئاسة شئون الحرمين توثق "مقام إبراهيم" بصورة نادرة وحديثة

كتبت مريم بدر الدين

وثقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مقام النبي إبراهيم "عليه السلام" بصور نادرة وحديثة بأحدث تقنيات التصوير، ونشر الحساب الرسمي لرئاسة شئون الحرمين عبر موقع "انستجرام" مجموعة صور نادرة وحديثة لمقام إبراهيم.



رئاسة شئون الحرمين

وأوضحت رئاسة شؤون الحرمين أن المعلم الديني عبارة عن مربع وفي وسطه أثر قدمي النبي إبراهيم -عليه السلام- وهي حفرتان على شكل بيضوي لونه بين البياض والسواد والصفرة.



مقام إبراهيم



مقام سيدنا إبراهيم

ويبلغ عرض الحجر وطوله وارتفاعه 50 سم، ويقع أمام باب الكعبة على بعد 10 - 11 مترا من ناحية شرق الكعبة، في الجزء المتجه إلى الصفا والمروة.

ويعتبر الحجر الأسود حجرا أثريا وقام عليه إبراهيم -عليه السلام- عند بناء الكعبة المشرفة، حيث يعتبر ياقوتة من ياقوت الجنة كما قال نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم-: (الركن والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة، طمس الله نورهما، ولولا أن الله طمس نورهما لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب).



مقام إبراهيم



مقام ابراهيم

وكانت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوى أعلنت توثيق الحجر الأسود بتقنية "فوكس ستاك بانوراما"، وأوضحت رئاسة شؤون الحرمين في مجموعة من الصور نشرتها عبر حسابها الرسمى على موقع "انستجرام"، أن تقنية "فوكس ستاك بانوراما" هي تقنية يتم فيها تجميع الصور بوضوح مختلف، حتى تنتج لنا صورة واحدة أكثر دقة للحجر الأسود.

وأوضحت رئاسة الحرمين الشريفين، أن التصوير جرى على مدار 7 ساعات لالتقاط عدد صور 1050 "فوكس ستاك بانوراما"، وكانت دقة الصورة 49 ألف ميجا بكسل ومدة المعالجة كانت أكثر من 50 ساعة عمل، كما نشرت صورتين للحجر الأسود فى شكلها النهائى والتى جاءت حصيلة التصوير بتقنية "فوكس ستاك بانوراما"، وظهر فيها الحجر الأسود بوضوح بلونه الأسود المائل للأحمر.