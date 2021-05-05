جراحة دقيقة بمستشفى قنا الجامعى تعيد تشكيل المجرى البولى لسيدة عشرينية

قنا - صابر سعيد

أعلن الدكتور محمد يوسف، المدير التنفيذى لمستشفيات قنا الجامعية،عن نجاح فريق جراحى بقسم المسالك البولية والتخدير من إجراء جراحة ناجحة لإعادة بناء مجرى البول وأسفل المهبل لسيدة عشرينية،وذلك فى إطار العمليات التى تحتاج إلى مهارة خاصة والتى تجريها مستشفيات قنا الجامعية ضمن خطة تحسين الخدمات الطبية التى تقدمها لأبناء إقليم جنوب الصعيد، تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوى رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور على عبد الرحمن غويل عميد طب قنا.

قال الدكتور جمال عبد الحميد الصغير، رئيس قسم المسالك البولية بطب قنا والمستشفى الجامعى، إنه بتوقيع الكشف على سيدة تبلغ 24 عاماً بعيادة القسم تبين وجود سلس بولى تام وانعدام القدرة على التحكم فى البول، وذلك عقب ولادة متعسرة منذ 7 أشهر، وتم إجراء منظار تشخيصى عاجل على مجرى البول والمثانة وكذلك فحص المهبل وتشخيص الحالة على أن السبب هو انهيار أنسجة مجرى البول وانسداد الثلث الأسفل من قناة المهبل، وعلى الفور تم إجراء جراحة كبرى للمريضة استغرقت نحو 4 ساعات تم فيها إعادة بناء وإصلاح قناة مجرى البول وعضلات فرش الحوض لاستعادة القدرة على التحكم فى البول، وتم إصلاح إنسداد الثلث الأسفل من قناة المهبل ومتابعة المريضة لمدة ثلاثة أسابيع وعمل أشعة صاعدة عن طريق القسطرة، أظهرت تمام الالتئام ورفع القسطرة البولية وعودة المريضة الى حالتها الطبيعية.

الجدير بالذكر أنه قام بإجراء الجراحة فريق طبى من مستشفيات قنا الجامعية بقيادة الدكتور جمال عبد الحميد الصغير، رئيس قسم المسالك البولية، والأطباء شهاب عماد ومحمد جيلانى وعبد الرحمن محمود بقسم المسالك البولية، وفريق من قسم التخدير والعناية المركزة تحت إشراف الدكتور جاد سيد جاد، رئيس القسم.