اليوم السابع
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تعرف على موعد عيد العنصرة فى الكنيسة الأرثوذكسية

الأربعاء، 05 مايو 2021 03:00 ص
تعرف على موعد عيد العنصرة فى الكنيسة الأرثوذكسية البابا تواضروس الثانى
كتب: محمد الأحمدى

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تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية بعيد العنصرة يوم 20 يونيو المقبل، ويعتبر الأحد السابع بعد القيامه، وذكرى حلول الروح المقدس على الرسل بعد قيامة المسيح بخمسين يوما. 
 
ويرمز إلى ما يعرف في المسيحية بحلول "الروح القدس" على تلاميذ المسيح بعد صعوده للسماء كما يطلق عليه أيضا "عيد الخمسين" أو "أحد العنصرة" أو "أسبوع العنصرة".
 
وبحسب الكنيسة، فالمسيح أوصى تلاميذه بنشر "الكرازة والمعمودية والتعليم"، فى العالم، كما يعرف هذا اليوم بأنّه بداية تأسيس وخدمة الكنيسة بالعالم.
 
ويعتبر سبب تسميته عنصرة  فهو لفظة عربية مأخوذة من العبرية، ومعناها اجتماع أو احتفال.   كما يطلق على هذا العيد عيدالخمسين أو أحد العنصرة أو أسبوع العنصرة لاسيما في إنجلترا، حيث يكون يوم الاثنين التالي إجازة.   ويُسمى عيد الخمسين بهذاالاسم لأنه يتم الاحتفال به بعد أحد عيد القيامة بسبعة أسابيع (أي خمسين يومًا)، ويقع عيد الخمسين في اليوم العاشر من  عيدالصعود. 

البابا تواضروس

الكنيسه الارثوذكسيه

عيد العنصره

احد توما

اسبوع الآلام

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