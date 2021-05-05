تطوير مدرسة الحراجية بـ3.5 مليون جنيه ضمن مبادرة "حياة كريمة" بقنا

قنا - صابر سعيد

تسلمت إدارة قوص التعليمية بقنا ، اليوم الأربعاء، الجناح التعليمى بمدرسة الحراجية الإبتدائية المشتركة بقوص جنوب قنا ، وذلك بعد خضوعة لأعمال الصيانة والتعلية من قبل هيئة الأبنية التعليمية ضمن مبادرة " حياة كريمة " التى دشن لها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقنا مطلع العام الجارى، بحسب الدكتور محمد خلف مدير عام ادارة قوص التعليمية.

وأشار مدير تعليم قوص، إلى أن تعليمات اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، الدكتور صبرى خالد ، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا ، جاءت صريحة بضرورة إنجاز كافة عمليات الاحلال والتجديد والصيانة الشاملة للمؤسسات التعليمية المدرجة ضمن مبادرة " حياة كريمة " بكل دقة طبقا للجدول الزمنى المحدد لها من قبل القيادة السياسية، مؤكدا أن مايو الجارى سيشهد تسلم أغلب المدارس مدرجة ضمن المبادرة الرئاسية.

ومن جانبه وجه الدكتور صبرى خالد ، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا ، الشكر للقيادة السياسية متمثلة فى الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم واللواء أشرف الداودى ، محافظ قنا، على دعمهم ملف الكثاقة الطلابية بمدارس محافظة قنا ، مشيدا بالطفرة الغير مسبوقة التى شهدتها المحافظة خلال الثلاث سنوات الماضية بملف الأبنية التعليمية ، ما أثر بالإيجاب على الكثافة الطلابية داخل الفصول بمدارس القرى والمدن.