اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 05 مايو 2021 03:36 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تطوير مدرسة الحراجية بـ3.5 مليون جنيه ضمن مبادرة "حياة كريمة" بقنا

الأربعاء، 05 مايو 2021 02:07 م
تطوير مدرسة الحراجية بـ3.5 مليون جنيه ضمن مبادرة "حياة كريمة" بقنا مدرسة الحراجية
قنا - صابر سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تسلمت إدارة قوص التعليمية بقنا ، اليوم الأربعاء، الجناح التعليمى بمدرسة الحراجية الإبتدائية المشتركة بقوص جنوب قنا ، وذلك بعد خضوعة لأعمال الصيانة والتعلية من قبل هيئة الأبنية التعليمية ضمن مبادرة " حياة كريمة " التى دشن لها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقنا مطلع العام الجارى، بحسب الدكتور محمد خلف مدير عام ادارة قوص التعليمية. 

وأشار مدير تعليم قوص، إلى أن تعليمات اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، الدكتور صبرى خالد ، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا ، جاءت صريحة بضرورة إنجاز كافة عمليات الاحلال والتجديد والصيانة الشاملة للمؤسسات التعليمية المدرجة ضمن مبادرة " حياة كريمة " بكل دقة طبقا للجدول الزمنى المحدد لها من قبل القيادة السياسية، مؤكدا أن مايو الجارى سيشهد تسلم أغلب المدارس مدرجة ضمن المبادرة الرئاسية.

ومن جانبه وجه الدكتور صبرى خالد ، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا ، الشكر للقيادة السياسية متمثلة فى الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم واللواء أشرف الداودى ، محافظ قنا، على دعمهم ملف الكثاقة الطلابية بمدارس محافظة قنا ، مشيدا بالطفرة الغير مسبوقة التى شهدتها المحافظة خلال الثلاث سنوات الماضية بملف الأبنية التعليمية ، ما أثر بالإيجاب على الكثافة الطلابية داخل الفصول بمدارس القرى والمدن.

 

 


حياه كريمة

مدرسة الحراجية

مبادرة حياة كريمة

قنا

ادارة قوص التعليمية

قوص

صيانة مدرسة الحراجية

هيئة الابنية التعليمية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"حياة كريمة" نقلة نوعية متكاملة للاحتياجات الأساسية بالريف المصرى.. التعليم والصحة فى صدارة خطة التنمية بتكلفة 32 مليار بالعام الجديد.. تغطية 660 قرية بالصرف الصحى والغاز الطبيعى و20 مليار لصالح الكهرباء

الأربعاء، 05 مايو 2021 01:31 م

اجتماع طارئ لوزير الإسكان لمتابعة مبادرة حياة كريمة ومناقشة الموقف التنفيذى للمشروعات

الأربعاء، 05 مايو 2021 09:38 ص

تعرف على نصيب محافظات الصعيد من مبادرة "حياة كريمة"

الأربعاء، 05 مايو 2021 07:00 ص

11 مليون مستفيد بالصعيد من خارطة تطوير "حياة كريمة".. اعرف نصيب كل محافظة

الأربعاء، 05 مايو 2021 04:30 ص

حياة كريمة تحول الآمال إلى مشروعات منفذة على أرض الواقع بقنا.. مد وتدعيم شبكات المياه المتهالكة بطول 5 كلم بقرية السمطا بحرى فى دشنا.. وإحلال وتجديد مركز شباب الحاج سلام وتجهيز مركز صحة المرأة بالكوم الأحمر

الأربعاء، 05 مايو 2021 04:00 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة