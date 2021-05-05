النواب الفرنسى يوافق على مشروع قانون بشأن تغير المناخ لجعل الاقتصاد صديقا للبيئة

وكالات

وافق مجلس النواب الفرنسى، بعد مناقشات استغرقت أكثر من 200 ساعة، على مشروع قانون شامل بشأن تغير المناخ يهدف لجعل ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو صديقا للبيئة، بحسب " روسيا اليوم"، ويحال مشروع القانون الآن إلى مجلس الشيوخ قبل تصويت نهائي في مجلس النواب حيث يحظى الرئيس إيمانويل ماكرون وحلفاؤه بأغلبية.

وقالت وزيرة البيئة بربارا بومبيلي في كلمة في الجمعية الوطنية (مجلس النواب): "بدلا من كلمات كبيرة وضخمة لا يمكن تحقيقها وتولد فقط مقاومة اجتماعية، فإننا نضع إجراءات فعالة موضع التنفيذ".

وتهدف فرنسا لخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 40 في المئة بحلول عام 2030 مقارنة مع مستويات 1990، لكن نشطاء البيئة يقولون إنها تتلكأ. وفي حكم مهم، قضت محكمة بأنه يجب على فرنسا أن تفعل المزيد لمحاربة تغير المناخ.

ويأتي التشريع في أعقاب مشاورات عامة اقترح فيها 150 من المواطنين الفرنسيين عشرات الإجراءات لكبح الانبعاثات.

لكن جماعة "جرين بيس" المدافعة عن البيئة قالت إن "التشريع لا يذهب إلى مدى كاف".