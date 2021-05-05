المفوضية الأوروبية تعلن الموافقة على طرح "حشرات" للاستهلاك الغذائى للبشر

ريهام عبدالله

فى خطوة غريبة، قرر الاتحاد الأوروبى، السماح بطرح نوع من الحشرات في الأسواق للاستهلاك الغذائي للإنسان، فى خطوة تدعم نظام غذائى أكثر استدامة، على حد وصفه.

الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية، توصلت لنتيجة يناير الماضى، مفادها، إمكانية استهلاك حشرات تُعرف باسم خنافس الدقيق من دون خطر على صحة الإنسان، على أن تكون الحشرة مجففة بالكامل أو مسحوق، وفقا لموقع العين الإماراتى.

وأعلنت المفوضية الأوروبية، وهي السلطة التنفيذية في الاتحاد الأوروبى، أن الدول الأعضاء الـ27 وافقوا على اقتراح "بالسماح باستخدام خنافس الدقيق المجففة كنوع غذائي جديد".



الحشرات

وأكدت المفوضية أن هذه الخنافس يمكن استخدامها "كحشرة مجففة كاملة على شكل وجبة خفيفة أو كمكوّن لنوع من المنتجات الغذائية، على شكل مسحوق في منتجات غنية بالبروتينات أو في البسكويت".

وكشفت شركات عاملة فى القطاع الغذائى، أن المنتجات المصنعة من الحشرات غنية بالبروتينات والمعادن والفيتامينات والألياف والأحماض الدهنية الصحية من نوع أوميجا 6 وأوميجا 3، مشددة على أنها ستساعد في الوقاية من النقص في المغذيات.

ومن جهتها وصفت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو" هذه الحشرات بأنها "مصدر غذائي سليم ومغذّ جدا".

وكشفت المفوضية الأوروبية، أن الحشرات يمكن أن تشكل مصدر بديل للبروتينات، في ظل البصمة البيئية المحدودة لها مقارنة مع المصادر البروتينية الأخرى.

وتشير بعض التقديرات، أن ملايين الأشخاص يستهلكون في غذائهم حوالي ألف نوع من الحشرات في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، لكن مواقع تربية الحشرات في الاتحاد الأوروبي والتي تنتج بضعة آلاف من الأطنان سنويا، تُستخدم خصوصا لإطعام الحيوانات خصوصا الأسماك.

ومن المتوقع أن يصبح الإذن الأوروبي رسميا خلال الأسابيع القليلة المقبلة.