اليوم السابع
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الأربعاء، 05 مايو 2021 09:59 م
خالد صلاح
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المغرب: 5 ملايين و232 ألف شخص تلقوا الجرعة الأولى من لقاح "كورونا"

الأربعاء، 05 مايو 2021 09:00 م
المغرب: 5 ملايين و232 ألف شخص تلقوا الجرعة الأولى من لقاح "كورونا" لقاح لمكافحة فيروس كورونا
الرباط أ.ش.أ

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أعلنت وزارة الصحة المغربية، أن العدد الإجمالى للمواطنين الذين تلقوا لقاح ضد فيروس "كورونا" المستجد بلغ 5 ملايين و231 ألفا و766 شخصا حتى اليوم.

وأوضحت الوزرة أن 53802 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح، فيما حصل 23047 شخصا على الجرعة الثانية منه خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالى متلقى الجرعة الثانية من اللقاح ضد الفيروس إلى 4 ملايين و326 ألفا و873 شخصا.

يذكر أن المغرب قد تسلم 9.5 مليون جرعة من اللقاح ضد الفيروس منها 7 ملايين جرعة من لقاح استرازينكا المصنع فى الهند، و2.5 مليون جرعة من لقاح "سينوفارم" الصيني.

كما تسلم المغرب الدفعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" طبقا لنظام كوفاكس الأسبوع الماضي.

 


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