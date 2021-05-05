المغرب توفر أدوية "الكلوروکین" و"الهيدروکسى کلوروکین" بالصيدليات

ذكرت وزارة الصحة المغربية أنه جرى إعادة توفير الأدوية الأساسية المصنعة من مادتي "الكلوروكين" و"الهيدروكسي كلوروكين" بالصيدليات، بالكميات الكافية، وذلك ابتداء من 1 يونيو القادم.
وأوضحت الوزارة - في بيان - أنه "في إطار الإجراءات اللازمة لمواجهة جائحة كوفيد-19 التي عانت منها المغرب السنة الماضية ولا تزال، فإنه سبق وتقرر بشكل احترازي اقتصار توفير هذه الأدوية بالمستشفيات فقط للتكفل بعلاج حالات الإصابة المتقدمة بفيروس كورونا المستجد".
المغرب توفر أدوية "الكلوروکین" و"الهيدروکسى کلوروکین" بالصيدلياتالأربعاء، 05 مايو 2021 01:00 ص
كورونا فى المغرب - أرشيفية
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ذكرت وزارة الصحة المغربية أنه جرى إعادة توفير الأدوية الأساسية المصنعة من مادتي "الكلوروكين" و"الهيدروكسي كلوروكين" بالصيدليات، بالكميات الكافية، وذلك ابتداء من 1 يونيو القادم.
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