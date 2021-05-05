اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 05 مايو 2021 02:01 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

المغرب توفر أدوية "الكلوروکین" و"الهيدروکسى کلوروکین" بالصيدليات

الأربعاء، 05 مايو 2021 01:00 ص
المغرب توفر أدوية "الكلوروکین" و"الهيدروکسى کلوروکین" بالصيدليات كورونا فى المغرب - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ذكرت وزارة الصحة المغربية أنه جرى إعادة توفير الأدوية الأساسية المصنعة من مادتي "الكلوروكين" و"الهيدروكسي كلوروكين" بالصيدليات، بالكميات الكافية، وذلك ابتداء من 1 يونيو القادم.
وأوضحت الوزارة - في بيان - أنه "في إطار الإجراءات اللازمة لمواجهة جائحة كوفيد-19 التي عانت منها المغرب السنة الماضية ولا تزال، فإنه سبق وتقرر بشكل احترازي اقتصار توفير هذه الأدوية بالمستشفيات فقط للتكفل بعلاج حالات الإصابة المتقدمة بفيروس كورونا المستجد".


المغرب

كورونا

كورونا فى المغرب

الهيدروکسى کلوروکین

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة